Dinant: l'option urbanistique contre la "barakisation"

Autre moment de tension, quand il a fallu réorganiser les commissions en fonction du nouveau pacte de majorité. Laurent Brion (liste Closset), qui n’a pas signé ce pacte, s’est fâché d’avoir été viré d’une présidence. Son ancien mentor Closset lui en a donnéla cause, expliquant qu’en gros, on ne peut pas lui faire confiance. Bagarre quasiment générale sur le thème de qui est démocrate et qui ne le serait pas, Joseph Jouan (majorité) accusant l’opposition de pointer tout ce qui ne va pas,"avec un objectif bien précis, montrer que c’est le bazar".

Vieille rengaine

Malgré les querelles (il y en a eu une autre, entre… deux membres de la majorité, lire par ailleurs), la réunion s’est tout de même tenue assez normalement. Parmi les points (celui-ci est passé, tout juste), la commande d’une étude au Bureau économique de la Province (BEP) qui permettra de"fixer les orientations stratégiques communales en matière de logement et d’urbanisme".

Comme l’a expliqué le bourgmestre Thierry Bodlet, les statistiques "sociales" sont de moins en mois bonnes à Dinant. On a discuté d’un problème de"barakisation"dans le centre-ville. Le terme a été utilisé (pas par le mayeur) et de manière "légère", sans que personne ne réagisse. Ce qui est pointé, rengaine que l’on entend depuis de longues années à Dinant (Richard Fournaux, en son temps, voulait"rééquilibrer la courbe sociologique"), c’est l’influence de "marchands de sommeil", le morcellement de bâtiments à outrance. Et donc, sur base d’une étude (comme s’il ne suffisait pas d’ouvrir les yeux), dixit le bourgmestre, on pourra argumenter avec des promoteurs pour orienter la politique urbanistique. Voilà. Au point de pousser à des rénovations plutôt qu’à des constructions? Ce serait l’idéal.

Dans les rangs de la minorité, on aurait comme des doutes sur l’efficience de l’angle urbanistique pour favoriser la "mixité sociale". Tout d’abord, on souligne que la paupérisation ne concerne que la ville, pas les villages. Ensuite, chercher des solutions par ce biais relève du leurre, selon Christophe Tumerelle (LDB). Il aimerait qu’on parle aussi de formation, d’accueil d’entreprises. Que l’on traite aussi les problèmes en amont.

Le bourgmestre répond qu’on va d’abord se concentrer sur la politique urbanistique, ce qui n’empêche pas ensuite d’utiliser d’autres leviers. Alors que Marie-Christine Vermer (elle faisait partie de la majorité mais n’a pas signé le nouveau pacte) rappelle les problèmes de sécurité en ville, surtout le soir (dans ces conditions, comment inciter des populations non paupérisées à s’y installerou à y rester?), le bourgmestre revient sur l’urbanisme. Argument:"La police me dit qu’il serait temps de nous concentrer sur les bâtiments en ville."

Oui, dit-on dans la minorité. Mais si on fait le même genre d’étude dans d’autres communes (ce qui est déjà peut-être le cas), avec des conclusions sans doute à peu près les mêmes qu’à Dinant, ça nous mènera où? Bonne question, en pleine crise économique.