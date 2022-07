Dinant: "Le foot a toujours été une nébuleuse très compliquée"

Pas vraiment une question. Plutôt une interpellation d’Omer Laloux, un conseiller… de la majorité qui s’en prend à l’échevin des Sports, Stéphane Weynant. En cause, les infrastructures dont rêve à Loyers le club de foot né de la fusion entre le RSC Neffe et l’AL Lisogne-Thynes. Tout en connaissant la réponse, Omer Laloux demande si tous les documents ont été rentrés, à la suite d’une rencontre avec Infrasport, il y a un an. Le conseiller Laloux pense que c’est foutu, alors qu’à Ciney ou à Yvoir, on a réalisé de beaux projets sportifs, subsidiés. Coup de gueule:"En matière de politique sportive, on a quarante ans de retard par rapport à d’autres communes."C’est un ancien échevin des Sports qui l’affirme. À l’Union Dinantaise, continue l’intervenant de la majorité qui interpelle la majorité,"beaucoup de bénévoles sont découragés. Le risque, c’est qu’on disparaisse à terme, comme on a vu l’aviron partir à Anhée."Conclusion:"Je n’ai pas besoin de réponse, je n’en ai pas eu depuis un an."