Dinant: la piscine de Bellevue ouverte en août, mais on est loin des temps glorieux de la baignade

Pour les trois semaines d’accessibilité du seul bassin de natation de Dinant, il en coûtera 14.000€ à la Ville.Dixit le bourgmestre Bodlet lors de la réunion du conseil communal de ce début de semaine,"le but du collège n’est pas de faire du bénéfice, mais pas non plus de perdre de l’argent". La Ville paye un forfait qui comprend tout, y compris la rémunération des maîtres nageurs.

Solution à long terme?

Après ces trois semaines, un bilan sera tiré pour vérifier si un accord à long terme est possible, en dehors des périodes scolaires."À condition de ce soit envisageable au niveau financier", nous dit Thierry Bodlet. Et d’ajouter:"On pourrait envisager de rediscuter du prix d’entrée". Pour l’essai du mois d’août il a été fixé à 3 € pour les Dinantais, à 5€ pour les autres.

Voilà une solution en ce chaud été pour se baigner à Dinant, une cité où il n’y a plus de piscine publique depuis des dizaines d’années. La Ville fut auparavant beaucoup plus ambitieuse en la matière. Un projet avait émergé (!) dans les années Trente, il n’a pas été concrétisé, à cause du second conflit mondial. Mais les édiles des années Cinquante l’ont ressorti des cartons, pour construire (là où se trouve actuellement le casino) celle que l’on appelait la "Balnéaire": une vaste piscine en plein air qui, si elle existait toujours, attirerait des foules, à quelques mètres de la Croisette, en bord de Meuse. Vers le milieu des années quatre-vingt, ce fut le chant du cygne. Dix ans plus tard, tout était démoli.

Une piscine flottante, avant 1914

L’époque glorieuse des bains à Dinant est terminée. Elle avait commencé bien avant la station balnéaire communale, sous la houlette de privés. Dès la fin du XIXe siècle, on barbotait du côté de l’île d’Amour, propriété… privée (elle l’est toujours). Il y avait des cabines, les gosses apprenaient à nager là, et ce fut le cas jusque dans les années 1930-1940, indique l’historien Michel Coleau, archiviste de la Ville. Il y eut même des nageurs prestigieux à cet endroit, comme Félicien Rops, passé par là en 1875, comme on le voit sur une photo d’alors. Il s’agissait évidemment de baignade en Meuse, la solution la plus sommaire.

Plus tard, avant la guerre 1914-1818, un autre privé a mis la barre plus haut, relate Michel Coleau. Il s’agissait d’un cafetier. Il avait installé une structure sur la Meuse, non loin de l’hôtel de ville. Il s’agissait d’un bassin posé sur des bacs de fer flottants. Avec des cabines à disposition. Le droit d’entrée comprenait la location d’un caleçon de bain et de serviettes. Certaines heures étaient réservées aux dames. Pas de mixité à cette époque, surtout en tenue légère!

Le plouf de la piscine Dormio

Revenons au présent. On ne risque pas de voir de sitôt des investissements dans une piscine, privée, et encore moins publique, vu les coûts de l’énergie… et les déboires techniques que l’on peut subir. Tout près, les Cinaciens et les Beaurinois peuvent en témoigner. Heureusement, en été, il reste celle du domaine provincial de Chevetogne, qui a décidément de nombreux atouts.

Dans un passé assez récent, à l’ère Fournaux, il a été question d’une piscine qu’aurait construite un promoteur hollandais, dans un village de vacances dont il rêvait sur le plateau de Montfat. Cette piscine aurait également été accessible au public, selon les promesses de l’époque. Mais le projet "Dormio", du nom du promoteur, a fait "plouf", non sans une sacrée polémique.

Heureusement, il reste Bellevue, d’ici quelques jours. Avec l’avantage que cette piscine a été entièrement rénovée.