Cour d’appel de Liège: Quatre ans de prison pour le vol 29 ordinateurs à l’IATA à Namur

Cette nuit-là, deux individus sont venus de Roumanie jusqu’à Namur dans le but de voler des ordinateurs qui se trouvaient dans l’établissement scolaire. Grâce à l’enquête téléphonique, il est apparu que le suspect avait fait une recherche sur son téléphone concernant cet établissement scolaire particulier.

Les deux hommes se sont introduits dans les lieux et ont fait main basse sur 29 iMacs, 29 claviers, mais aussi deux scanners. Dès leur forfait commis, les deux ressortissants roumains ont fait le chemin inverse pour rentrer dans leur pays. Ils ont été arrêtés en Allemagne alors qu’ils circulaient dans un VW Sharan. Le véhicule a été saisi et les intéressés auditionnés. Les suspects ont prétendu qu’ils étaient venus en Belgique pour trouver du travail. Ils seraient tombés pratiquement par hasard sur cette école et sur le matériel informatique. Toujours selon leurs dires, ils auraient prévu de revendre les ordinateurs sur les brocantes en Roumanie. Seul Marius Miloi a fait appel de sa condamnation. Ses explications ont été balayées par la cour d’appel de Liège qui a souligné non seulement la préparation des faits, mais également l’existence d’une filière d’écoulement dans leur pays d’origine puisque le principal suspect avait déjà envoyé des photos du matériel à un comparse en Roumanie. La cour a souligné les recherches préalables sur l’établissement scolaire et le chemin parcouru uniquement dans le but de perpétrer le vol. Selon la cour, les faits ont été commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs. Marius Miloi se trouvait en état de récidive légale lorsqu’il a commis ces faits. En effet, il a écopé de 24 mois de prison le 14 mai 2020 pour avoir commis le même type de vol dans une école suisse.