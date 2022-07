Namur: ils créent deux jeux vidéo en cinq jours chrono

Et même si ces jeunes créateurs ne disposent pas du temps et du budget équivalent aux superproductions internationales telles queCall of Duty,Final Fantasy ouGTA, la créativité est bien au rendez-vous. À dos de souris, chacun de ces jeunes animateurs insuffle de la vie à des images inertes et expérimente les multiples mécaniques incontournables du jeu. Le tout à l’aide d’outils numériques libres d’accès. " Nous essayons d’employer des logiciels gratuits, dont Construct 3, pour montrer aux participants qu’il est possible de prolonger cette expérience chez eux sans devoir débourser de l’argent", explique Maxime Caucheteux. De quoi inciter ces "gamers" à ne pas freiner leur élan créatif en si bon chemin.

Une passion rassembleuse

Si les participants ont bien un point commun, outre leur jeune âge, c’est de toute évidence leur intérêt pour la culture "vidéoludique". Curieux de découvrir les coulisses du jeu vidéo, ils se sont alors décidés à franchir le pas de la création sur l’invitation d’ACMJ, qui anime ce stage depuis 2016 à l’initiative de Maxime Verbesselt. À travers cette expérience de quelques jours, ils n’ont pu que constater par eux-mêmes les défis liés à une telle production audiovisuelle: " On se rend compte que ce n’est pas aussi simple que ça de réaliser un jeu vidéo", avoue Gabin, l’un des animés du groupe. " Ce qui est le plus compliqué, ce sont les codes car il existe plein de termes différents pour obtenir une action similaire", complète son complice Sacha.

Malgré ces difficultés techniques, la satisfaction d’avoir participé à cet atelier était bien perceptible au sein de la bande. " Ce qui m’a plu, c’est qu’on découvre l’envers du décor des jeux vidéo", souligne Robin, amateur deBattle Royale. " Étant élève à l’académie des Beaux-Arts de Namur, j’ai apprécié de pouvoir aussi dessiner sur place et de créer l’une des trois scènes de notre jeu", ajoute Maxime.

Les deux jeux vidéo créés par les stagiaires sont intitulésLe Château MauditetPrisoned Yap. Ils sont à découvrir sur le site https ://actionmediasjeunes.itch.io/