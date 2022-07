La Bruyère: 10 jours de chantiers au rond-point Didi

Du 1erau 5 août

Sur la N912, à partir du 1er août jusqu’au 5 août, le rond-point "Didi" sera fermé à la circulation. Les usagers circulant sur la N4 seront invités à emprunter la N29/chaussée de Gembloux, la sortie 11 (Gembloux) de l’E411 et l’E42 via les sorties 13 (Spy) et 12 (Gembloux).

La circulation sera par ailleurs impossible, dans les deux sens, entre le rond-point Chainia et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de Bawtia. Les usagers circulant en provenance d’Éghezée et souhaitant rejoindre Gembloux, et inversement, seront invités à emprunter l’E411 via la sortie 12 (Éghezée) jusqu’à la sortie 11 (Gembloux), et la N29.

Pour les usagers circulant sur la nationale en provenance d’Éghezée et souhaitant rejoindre Jemeppe-Sur-Sambre, et inversement, une déviation sera mise en place via la sortie 12 de l’E411 à l’échangeur de Daussoulx et la sortie 13 de l’E42.

Les usagers en provenance de Jemeppe-Sur-Sambre et circulant vers Gembloux, seront déviés via la sortie 13 de l’E42 jusqu’à l’échangeur de Daussoulx, l’E411 jusqu’à la sortie 11 et la N29.

Pour les usagers circulant sur la nationale en provenance de Jemeppe-Sur-Sambre et souhaitant rejoindre La Bruyère, et inversement, une déviation sera mise en place via les sorties 13 et 12 de l’E42.

Du 5 au 10 août

Du 5 août au 10 août, sur la N912, la circulation sera à nouveau possible au niveau du rond-point "Didi". La nationale restera quant à elle fermée à la circulation entre le rond-point Chainia et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de Bawtia. Une déviation dans les deux sens sera mise en place via l’E42 et l’E411.

Ce chantier représente un budget de près de€200000 HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage.