Dès 7h30, les participants sont présents pour le tirage au sort de l’emplacement. " Un moment important car il y a des places meilleures que les autres. Ensuite, les équipes ont deux heures pour installer leur matériel."

Chaque équipe est composée de deux pêcheurs qui peuvent s’entraider durant tout le concours, que ce soit pour amorcer ou pour épuiser. La pêche à l’américaine, qui est de plus en plus populaire, est une compétition durant laquelle on pratique la pêche au coup. Une technique qui tient son nom du choix d’un emplacement (un coup) afin d’attirer le poisson grâce à un amorçage.

Dès 10h, les compétiteurs lancent leur canne pour un concours de six heures, avec une pause obligatoire de 45 minutes à midi.

Au terme du concours, chaque paire amène sa bourriche pour le pesage. " On pèse rapidement pour ensuite remettre les poissons proprement dans la Sambre. La victoire revient à la paire liégeoise Laurent Garrot-Jean-Marie Desordeur, qui totalise 5,980 kg."

Christophe Dethier et Yannik Pilate, membres du Gardon Mosan, se classent sixième avec 2,660 kg.