Le premier est enseignant à la retraite et bien avant celle-ci, dès 2004, il est devenu le conservateur officiel des archives du grand Dinant. Il a notamment été l’une des personnes de référence pour l’organisation des événements liés à la commémoration des massacres du 23 août 1914, 100 ans plus tard. Il est aussi l’auteur, avec Axel Tixhon, d’ouvrages à caractère historique qui font référence dans les milieux académiques.

Le second, Jean-Marc Van Rossem, après une carrière militaire, a servi la cause d’associations diverses telles le Rotary et Solidarité dinantaise. Il a aussi pris une part active au soutien apporté à l’ASBL les Perce-Neige, structure d’accueil des personnes porteuses d’un handicap. Il est aussi un pilier de la confrérie de la flamiche. Il est le président des anciens de la défunte école des sous-officiers de Dinant. Il a toujours accepté, à titre bénévole, d’être le maître du protocole pour la Ville de Dinant, à l’occasion des événements patriotiques et, notamment lors de la visite du roi Philippe.