Volontaires globaux pour projets locaux

Au programme des chantiers, la rénovation des terrains de pétanque de Saint-Aubin avec le comité Saint Aubin The place to be leur a permis de démarrer en force. Ensuite, ils ont pris une part active dans l’organisation du vernissage de l’exposition à ciel ouvert "action sculpture" du centre culturel de Walcourt.

Le lundi et le mardi, c’est à Mettet qu’ils se sont investis, apportant leur aide au nettoyage de la fontaine des Malades et à l’entretien de la forêt nourricière, deux projets du comité Mettet vous en transition.

Le cadre enchanteur du château de Thozee les a vus travailler à l’entretien de son parc afin de préparer les festivités de la fondation Rops. Enfin, ils ont mis leur énergie pour aider tantôt le centre culturel de Walcourt à la création de toilettes sèches, tantôt l’office du tourisme au montage de son marché de terroir. Autant dire qu’ils n’ont pas chômé. Et dans leur investissement, ils ont pris aussi le temps de la rencontre et de la convivialité. Il est à croire qu’ils n’oublieront pas cette belle expérience enrichissante et humaine. Coordonnés chaque année depuis cinq ans par Agnès Marlier du GAL, ces chantiers proposés par le Service Civil International apportent aux comités locaux une aide précieuse et l’occasion de renforcer un maillage d’hommes et de femmes investis pour un mieux vivre ensemble à travers le monde.

Pour participer à un chantier international: www.scibelgium.be