Taxe provinciale « cigarettes »: à Éghezée, ça fulmine

"C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.Ça, c’est une taxe sur une autre taxe", fulmine l’Eghezéen.

Le "ça" en question, c’est la taxe provinciale sur les débits de tabac. Elle cible l’achat (et donc la vente) des cigares, cigarettes et paquets de tabac. "Et elle tombe très mal.Depuis plus de deux ans, les commerces vivent une période très compliquée et cette nouvelle mesure fiscale risque d’en faire basculer quelques-uns", redoute le gérant de la station et du shop FinaFlam.

Les montants réclamés peuvent être importants.Ainsi, les enseignes qui achètent pour plus de 75000 € de tabacs sont ainsi taxés d’un pour cent sur le montant global des acquisitions de fardes, paquets… "Mais déjà à ce niveau, il y a une ambiguïté, souligne Olivier Flament. On parle de montant hors-TVA.Mais qu’entend-on par là?Est-ce qu’on calcule le montant total sans les accises et différentes taxes? Si c’est le cas, je devrais payer 500 €.Mais si on ne retire que la TVA, alors là, j’en suis à… 5000 €."

Tout cela met en évidence la pression fiscale extrêmement forte placée sur un paquet de cigarettes. Et c’est assez compréhensible quand on prend en compte des enjeux de santé publique. "Un paquet va se vendre aujourd’hui à 7,50 €. Sur ce prix de vente final, on retire déjà 80% d’accises et de taxes diverses, rappelle le commerçant hesbignon. Le détaillant, lui, ne touchera que 4 à 6%, en fonction de l’accord obtenu."

Olivier Flament met le doigt sur quelques imprécisions dans le libellé de la taxe provinciale.Mais il regrette surtout que le calcul final porte sur le tabac et les cigarettes achetées et non vendues durant l’année par le détaillant.

"Or, il y a du stock et aussi pas mal d’invendus, rappelle le gérant .On tente parfois certaines marques moins connues et on reste avec des fardes sur les bras pendant plusieurs années." Mais la taxe provinciale ne fera pas de différence entre les stars du rayon cigarettes et les inconnues qui le resteront encore longtemps.

À peine appliquée, cette taxe cigarette semble déjà "grillée" dans le secteur.

Pas de recours, mais des discussions

La taxe "cigarettes"?Le député provincial Jean-Marc Van Espen ne sèche pas: il connaît son sujet. "Elle était déjà d’application depuis une bonne dizaine d’années.Mais dans la première version, on ciblait uniquement les grandes surfaces pour préserver les libraires, les petits commerçants.Mais Colruyt a estimé que c’était discriminatoire, ils ont introduit un recours et ont obtenu gain de cause."

Lancée en 2020, la taxe "nouvelle version" n’a pas encore donné sa pleine mesure. "On doit d’abord répertorier tous les points de vente.Pour certaines chaînes et commerces, c’est plus facile.Mais pour certains nightshops, plus petits, c’est assez fastidieux de dresser la liste complète."

Certains ont déjà rempli leurs obligations fiscales.D’autres se font tirer l’oreille. "Alors, là, on impose un montant forfaitaire." Et l’ardoise n’est pas plus légère.

Inutile de dire que cette taxe passe difficilement dans le secteur des libraires et petits commerces. "Mais jusqu’à présent, aucun recours n’a été formellement introduit.Nous sommes par contre toujours en discussions avec l’UCM et d’autres représentants du secteur", détaille Jean-Marc Van Espen.Une réunion est d’ailleurs programmée à la rentrée. "Au budget, on a prévu 100000 € de rentrées grâce à cette taxe.Mais il semble que, quand elle sera appliquée pour tous, on sera bien au-dessus de ce chiffre.On pourrait alors revoir le mode de calcul et les taux progressifs à appliquer en fonction du chiffre d’affaires." La copie n’est donc pas parfaite.Elle pourrait donc être bientôt revue et corrigée. "Mais ce qui a été calculé et qui est dû devra bel et bien être payé, avec les normes reprises dans cette taxe votée en 2022.S’il y a un changement dans le texte, ce sera seulement pour 2023." Et pas dit que le texte actuel partira totalement en fumée.