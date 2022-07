Province de Namur: des sections "métiers de la sécurité" dans plusieurs écoles dès la 4e secondaire

Se préparer aux métiers de la sécurité, c’était déjà possible dans plusieurs établissements scolaires en province de Namur, depuis des années.Mais comme partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, cela se limitait à une 7eannée. L’occasion d’être spécifiquement "drillé" à rejoindre par après l’armée, une académie de police, une école du feu, ou d’être coaché pour l’examen d’agent pénitentiaire. Moyen aussi d’accéder directement à des métiers comme celui d’agent de sécurité. Des secteurs où on recrute et où il manque du personnel.