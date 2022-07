Namur: un élément de la statue de la place du Marché aux Légumes se détache et blesse un enfant

La semaine dernière, nombreux ont été les citoyens qui, sous l’étouffante chaleur, ont succombé à l’appel des terrasses ombragées. Exemple sur la place du Marché aux légumes qui a été prise d’assaut fin de semaine de dernière, à la plus grande satisfaction de l’Horeca local. Mais qui dit forte affluence dit aussi probabilité accrue d’incidents. Exemple vendredi en début d’après-midi sur l’une des places les plus prisées par les visiteurs et les fêtards. "Des enfants jouaient autour de la statue située au centre la place, commente un témoin qui prenait son repas dans le périmètre. Un morceau s’est détaché et a touché l’un d’eux." En effet, une pièce est manquante sur la partie inférieure du monument. Le gérant d’un établissement de la place en pavés confirme: "Ce n’est pas la première fois que ça arrive. Ils s’y sont mis à quatre pour bouger la pièce détachée. C’est que ça devait être lourd."