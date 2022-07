Namur : les nouvelles Namourettes fendent enfin les flots (Vidéo)

En optant pour des bateaux originaux, réalisés sur mesure par une société spécialisée italienne (pour un montant de 344000 €), la Ville n’a pas choisi la facilité. "Ce n’est pas comme de choisir sur catalogue" , insiste l’échevine. Mais c’est un mal pour un bien. Les Namourettes sont désormais à l’eau et promises à une croisière au long cours. Un peu comme les précédentes baleinières qui dataient des années 70. Sauf que ces dernières avaient déjà quelques heures de vol lorsque la Ville les a récupérées afin de réinvestir ses cours d’eau, il y a 15 ans. Le temps a dès lors vite fini par avoir raison des coques faites de bois. Les coûts de maintenance étaient, chaque année, de plus en plus conséquents. "La saison dernière, seules deux Namourettes avaient été mises à l’eau. L’une d’elles avait dû être écartée dès la mi-juillet en raison d’un souci technique. On a donc fait tout l’été avec une seule embarcation" , se souvient Anne Barzin.

Outre les aspects liés aux frais d’entretien, la Ville a souhaité maximiser l’accessibilité de ses nouveaux bateaux. "Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, continue l’échevine. Ce qui n’était pas le cas des précédents. Il y a un espace dédié aux PMR juste à côté du pilote."

En pratique, rien ne change

Les petits bateaux sont toujours au nombre de trois et peuvent respectivement accueillir un maximum de douze personnes par trajet. Ils navigueront tous les jours de juillet et d’août ainsi que les week-ends de septembre, de 10 à 18h. Durant les congés d’été, une embarcation sera accessible dès 8h du matin.

Les haltes où embarquer demeurent inchangées: il y a le port de plaisance de Jambes, le pont des Ardennes, le pied du Delta, le pont de l’Évêché (quai des Joghiers) et à hauteur du rond-point Falmagne àSalzinnes.

Les tarifs sont, eux aussi, identiques à ceux pratiqués précédemment, à savoir 0,50 € pour un trajet d’une halte à une autre (avec un minimum de 1 €) et la gratuité pour les enfants de moins de 6 ans.