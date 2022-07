La station d’épuration de Pondrôme ne suit pas la démographie

Malgré cet important souci de Pondrôme, pour les deux associations impliquées dans le contrat rivière, la situation est globalement plutôt bonne pour le territoire beaurinois. La faune et la flore sont là pour en témoigner. Cette situation favorable n’empêche pas de mener des actions. Un inventaire des atteintes aux cours d’eau est réalisé. Dans la foulée, des réflexions sont menées pour tenter d’apporter des solutions. Parmi les points relevés, il y a les plantes invasives, les déchets, les problèmes d’érosion. Outre tenter d’apporter des réponses structurelles, les deux associations mènent des actions de sensibilisation. Ici, on tape sur le clou pour éviter que les herbes de tonte n’atterrissent dans les ruisseaux. On mène également des ateliers pour familiariser à la fabrication de produits d’entretien écologique, on organise des balades et on tient des stands pour informer. Autre rôle porté par les associations: le conseil à la Commune. Pour le bien-être des cours d’eau, des projets d’actions sont suggérés. Les deux plans d’action pour les trois prochaines années ont été approuvés par la Ville de Beauraing. Un financement annuel a été prévu 1590 € (Haute-Meuse) et 4377 € (Lesse)