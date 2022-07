Des petits curieux pleins de nature

Trois tentes ont été dressées dans un champ offrant une vue imprenable sur la campagne autour du village. C’est de là que la petite équipe part en mission nature dans le bois tout proche. Les animateurs ont prévu de nombreuses activités de découverte comme des rencontres avec des professionnels de la Police de l’Environnement ou de Natagora. Ils ont aussi fabriqué des abris à chauve-souris.

Visiblement les enfants sont ravis… pour des raisons diverses. Eleano, 8 ans, de Sart-Eustache: "J’aime bien la nature! J’ai tout aimé dans ce camp!" Chloé, 7 ans, de Wanze: "Pour mon premier camp, je me suis beaucoup amusée surtout avec la bataille de bouteilles d’eau ." Pour Louise, 6 ans, de Graux: "Je suis venue avec mon frère Jules et j’ai tout aimé, surtout les glaces de chez Ben" . Jeanne, 7 ans, Boignée: "J’ai appris plein de choses sur la nature et… j’ai adoré le cache-cache géant ." Corentin, 10 ans, Biesme: "Moi j’ai aimé trouver des orties et des feuilles pour préparer la soupe ". Lucas, 8 ans, Maison: "On a cherché des plantes dans les bois pour fabriquer des peintures pour l’atelier artistique ".

Les enfants ont également reçu la visite du conteur Francis Demierbe.