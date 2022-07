Le président Marc Conobert a procédé à l’accueil d’une belle assemblée et a brossé l’histoire de la Société en quelques clés mais a surtout mis l’accent sur l’avenir et le dynamisme de l’institution en évoquant l’organisation des concours et l’aventure des écoles de pêche qui rencontre un franc succès. Marc Conobert a également souligné le soutien moral et financier prodigué par la commune d’Andenne.

Dans leur intervention, Guy Havelange, échevin de l’Environnement, Benoît Sottiaux, directeur de la Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique et Guy Renard, président de la Maison wallonne de la pêche, ont salué le sérieux et la convivialité de la Société.

Un peu d’histoire

C’est en 1921, sous l’impulsion d’Alexandre Lallemand, chapelier à Andenne, que se dessine la première ébauche d’une société de pêche à Andenne. En juillet 1922, l’association est formée et prend le nom actuel sous la présidence de Gaston Spinette. La Société débute les concours en Meuse et en rivière, passe ensuite successivement par deux étangs avant de s’installer définitivement à celui de Kevret, face au moulin, à Andenelle.

Le but de la Société est la promotion de la pêche sportive au coup. Les concours se déroulent de mars à octobre.

No Kill

Chaque année, une journée d’initiation à la pêche au coup est organisée à l’attention des jeunes de 10 à 15 ans. Tous les frais sont pris en charge par la Société avec le soutien de la Maison wallonne de la pêche.

À partir de 2012, une journée pédagogique est réservée aux élèves de 5eet 6eprimaire des écoles de la région afin de les initier à la faune et à la flore. En 2018, la Société est reconnue École de pêche agréée par la Région.

Enfin, précisons que la Société pratique la pêche "no kill", c’est-à-dire que les prises sont relâchées dans leur milieu naturel.