Le Tour de Wallonie à Temploux: "On n'aurait jamais voulu rater ça"

Le Tour de Wallonie, comme enivré de cet été radouci, s’élance pour un tour d’honneur sur le long ruban bitumeux large comme un boulevard. Ultime passage sous les gros boudins rouges se gondolant au moindre souffle de vent, et la course se propulse sous les vivats et file à l’assaut des routes bucoliques de la Wallonie.

Sur cette plaine d’envol à un florilège d’activités aériennes, le départ a pris des proportions magiques. Des centaines de gens butinent le cadre grand format de l’événement tandis que les VIP se gorgent de lumière cristalline sur le rooftop de l’aérodrome.

Fiévreuse, l’ambiance porte en elle la griffe des triomphes en jaune à venir. Elle se nourrit d’un bouillon de virilité et de testostérone lié à cet éclatant début de compétition.

À chaque fois, le constat prend aux tripes: une course cycliste professionnelle fascine par sa capacité à déplacer l’univers bariolé d’une flotte de véhicules. Cela tient d’une fantastique odyssée roulante. Devant les nombreux cars aux vitres teintées, refuges des équipes, le public glane la potentielle émotion de voir descendre un rutilant champion du genre Julian Alphaphilippe (le Français qui a remporté l’étape).

"On n’aurait jamais voulu rater ça , s’exclame Valérie. Il y a de l’adrénaline. Le cœur de l’aérodrome palpite, il semble retenir son souffle."

Long prélude à la course, la présentation amplifiée des équipes sur le podium fait durer le plaisir d’une tension qui monte graduellement.

Les corps sveltes et aérodynamiques de ces galériens de la route, les pieds rivés à des pédales, sont admirés et applaudis comme des gladiateurs modernes. L’ennemi à terrasser, c’est la distance, la fournaise, les dénivelés épuisants, les échappées qui tuent.

Trente minutes avant les coureurs, voilà que la caravane publicitaire, aux klaxons décomplexés, s’en va caracoler en tête. Le public bon enfant s’agglutine contre les barrières pour maximaliser la chance d’attraper au vol une babiole publicitaire dont des soucoupes de sirop de Liège. Ces roulements de roues qui bruissent à la façon d’un insecte, ces jambes musclées qui moulinent, cette noria de maillots multicolores qui glisse avant de s’éclipser au coin de la rue, composent un air classique de grandes vacances. Jusqu’à l’arrivée, le 27 juillet, à Chapelle-Lez-Herlaimont, le Tour de Wallonie, à l’instar de la mythique Grande Boucle, va semer à profusion d’intenses envies d’ailleurs. "De promenades gourmandes ou sportives, de visites touristiques, d’une dégustation improvisée ou d’un arrêt au bord de la route pour voir passer les coureurs, " écrit joliment Stéphane Thirion, le président de l’ASBL organisatrice, dans l’édito d’un guide touristique spécial. Une course a toujours vocation à mettre les petits plaisirs de l’été sur grand braquet. C’est tout ça, le bonheur d’un Tour. Et, ce samedi, à l’aérodrome, il donnait même des ailes.