Dinant: un bain de foule pour la course des garçons de café (photos)

Trois courses étaient au programme. Dont celle des professionnels, ceux de l’horeca.Au total, on a dénombré une quarantaine de participants, venus de Dinant, mais aussi des alentours (de Falaën notamment). Le gagnant dans cette catégorie: le Café Leffe. Il fallait être particulièrement adroit pour réaliser un parcours d’obstacles en renversant le moins d’eau possible. Sur le plateau porté par les garçons de café: un verre, une canette et une bouteille.

Autre aspect entrant en compte pour le classement: la vitesse.Parmi les difficultés, la traversée… d’une camionnette.Entrée par une porte, sortie par une autre.

Bon enfant, une fois de plus. Et puisqu’il est question d’enfants, une course leur était aussi réservée. Ils étaient une vingtaine à s’amuser.

Une autre catégorie était ouverte à Monsieur et Madame Tout-le-monde, avec une quarantaine de participants.

Quant aux spectateurs, ils étaient des milliers et des milliers.