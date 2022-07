Ciney: un tunnel fermé pour 3 mois

Une partie de la voûte va être démolie et reconstruite, pour éviter des chutes de briques et garantir ainsi la sécurité des usagers. Ce chantier implique la fermeture du tunnel à tous les usagers, pour une durée de 3 mois, entre le 1er août et le 30 novembre. La ligne de chemin de fer du Luxembourg, en cours de travaux, enjambe ce tunnel dit de Mosée. Il y a plusieurs possibilités de se rendre à Sovet, en privilégiant un itinéraire via Braibant ou Achêne.