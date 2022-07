Ardenne namuroise: une épicière ambulante fait le tour des villages isolés (vidéo)

Sonia Vannier s’est lancée dans l’aventure au mois de juin dernier, lors de la brocante de l’Ascension à Nafraiture (Vresse), son village. Là, elle stocke les denrées dans deux pièces et des frigos adaptés. C’est sa base, d’où elle rayonne. Elle a racheté le « camion » d’une dame qui vendait des pyjamas et des tabliers sur les marchés.

Même dans un hameau de 34 habitants

Il s’agit de vendre des produits de base en vrac, de la charcuterie aux savons en passant par les croquettes pour chien, du pain ou des légumes, dans un esprit de proximité et de zéro déchet. On vient avec son contenant, on le remplit, et rien ne vient de bien loin. C’est le concept: production locale, uniquement. Ici, on ne trouve pas de café, car ça ne pousse pas dans nos régions.

Proximité, tel est le pari de Sonia, originaire de la région de Hannut et en totale reconversion. Durant douze ans, elle a travaillé dans l’automobile. "J’ai tout fait dans le domaine de l’après-vente" , explique la désormais épicière ambulante.

La proximité, c’est aussi sinon surtout amener de la vie jusque dans le plus modeste des hameaux. On la voit même un demi-jour par semaine à Bagimont: "Il y a 34 habitants, et c’est mon meilleur emplacement.Quand j’arrive, on m’accueille avec des petits gâteaux. Je suis gâtée et attendue" . Commentaire de la commerçante: plus c’est petit, et mieux ça marche. Globalement, dit-elle, ça fonctionne mieux que d’arpenter les marchés. Ici, le concept est mobile, et adaptatif si besoin.

On achète et on papote

Si l’activité a été lancée en juin, le calendrier des rendez-vous n’est rempli que depuis environ un mois. De quoi faire un premier bilan, assez satisfaisant, tant du côté des ventes que des relations avec la clientèle plus qu’affables, on le lira par ailleurs. Pour en arriver là, il a fallu une bonne dose de débrouillardise. Pour chaque endroit, une autorisation communale a été nécessaire. Autre nécessité absolue: trouver un branchement électrique, pour les frigos. Sinon le fromage de chèvre produit à la Chiquetterie (Nafraiture) se baladerait vite tout seul. À Chairière, un accord a été trouvé avec la fabrique d’église. À un autre endroit, une prise est à disposition dans une salle communale. Ou alors c’est chez un particulier.

La clientèle inspire Sonia, son activité peut évoluer en fonction d’elle. Il y a quelques jours, elle se trouvait au marché campagnard de Bièvre. "Des clients m’ont demandé si je ne pouvais pas leur faire un sandwich.Comme j’avais du pain, du saucisson ou encore des cornichons, je leur ai fait un sandwich" . Voilà une idée pour le futur.

Et pourquoi pas proposer une boisson sur les bancs installés autour de la camionnette?

On verra. Mais, rappelle la jeune femme, "ce ne sera pas du café, ça ne pousse pas ici. De la chicorée, peut-être" . Sur le local (et le zéro déchet) elle est intransigeante.

Voilà donc comment une certaine animation se crée dans des coins perdus d’Ardenne namuroise, selon un concept on ne peut plus éloigné du supermarché. Géographiquement… et philosophiquement. Ici on achète, et on papote.

Graide, Gros-Fays, Haut-Fays, Porcheresse, Bourseigne-Neuve, Malvoisin, Chairière, Oizy, Bagimont, Membre. Un demi-jour dans chaque village. Et de temps en temps des participations à des marchés de produits locaux, par exemple à Gedinne ou à Hour. Le calendrier de l’épicière mobile est bien rempli. Elle envisage en outre de prochainement proposer un service de livraison à domicile en début de soirée, du lundi au mercredi.

La pub? Ses clients s’en chargent, dixit Sonia: "Ils prennent une photo et font des posts sur Facebook" .

Le nom de cette épicerie mobile qui arpente la vaste mais peu peuplée Ardenne namuroise? "A votre contenance". Car on y achète des produits en vrac. Quant au slogan, il expose l’autre partie du concept: "L’épicerie qui rassemble".Sur ce dernier aspect, on peut dire que ça fonctionne.Vendredi de bon matin à Chairière où on ne croisait pas un chat, l’échoppe de Sonia Vannier a été rejointe par une dame, une seconde, une troisième, puis est arrivé un monsieur. Venus faire leurs courses mais pas à la va-vite. Ici, on discute, tout en achetant, et on prend son temps. Carine est déjà une habituée.Elle est arrivée avec sa brouette.Car aujourd’hui, elle a notamment prévu d’acheter cinq kilos de croquettes pour chiens. Pas d’une multinationale. Elles sont de la marque "Colonel Gustave", elles sont fabriquées à Landenne. Et hop, elle vide le stock du jour. Une tranche de fromage de chèvre, du fromage de brebis, une botte d’oignons, du savon à la carotte… la brouette se remplit. Question à une autre cliente: "Vous voulez passer, j’en ai pour un moment?" . Réponse: "Non, j’ai le temps" . De papoter. Et ça papote entre clients, ainsi qu’avec Sonia.

Carine, dont la brouette est à présent remplie, nous interpelle et résume le sentiment des villageois présents, qui acquiescent: "C’est gai, hein?C’est super" . Relax: un monsieur est arrivé en pantoufles.

On ne trouve pas de tout, mais il y a beaucoup: des légumes, des pâtes, des céréales, du pain, du fromage, de la charcuterie, du savon à la découpe, de l’huile (mais pas d’olives, ça ne pousse pas ici!) etc. Absolument rien d’exotique.C’est l’ambiance qui l’est, sympathiquement.