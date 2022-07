Plusieurs membres de sa famille ont été accueillis par les propriétaires du lieu, accompagnés du bourgmestre de Profondeville Luc Delire, de l’échevine de la Culture Bernadette Mineur et de Serge Halleux, une des chevilles ouvrières du musée de la guerre de Haut-le-Wastia, qui a retracé le parcours du colonel.

Il est né le 24 septembre 1883, à Albi, dans le Tarn et après des études à Saint-Cyr, il a entamé une carrière militaire et a participé à la première guerre mondiale. Il s’est illustré sur différents fronts et a reçu de nombreuses citations pour son courage, en raison de ses nombreuses blessures au combat.

Il a été honoré comme chevalier de la Légion d’honneur, en France et chevalier de l’Ordre de Léopold par le roi Albert Ier pour son comportement lors des combats de Nieuport.

En mars 1939, il a pris le commandement du 8erégiment d’Infanterie, qui faisait partie de la 5edivision d’Infanterie Motorisée qui a défendu le front de la Meuse, en mai 1940. Il a dirigé les opérations de Dave à Hun, sur la rive gauche de la Meuse et a installé son quartier général dans le parc du château Hubermont, le château rose.

Pour éviter l’ennemi

Afin de ne pas se faire repérer par l’aviation allemande, il s’est installé dans un local sous la terrasse du château. Le 14 mai 1940, il a reçu l’ordre de rejoindre la ferme d’El Vaux, à Lesve et son groupe a été décimé par un bombardement intensif. Une bombe a explosé à quelques mètres faisant plusieurs tués à cet endroit.

Sans blessures apparentes mais choqué, le colonel a été évacué vers Argentant, en France. Il a, en fait, été victime de l’effet de souffle qui provoque des hémorragies internes peu détectables et est décédé le 18 mai 1940.

Pendant le trajet entre Arbre et Lesve, on a dénombré près de 32 morts, essentiellement des artilleurs. Lors de cette visite à Arbre, les membres de la famille du colonel ont visité la cave où se trouvait le quartier général, ainsi que la cuisine et le living.

Cette rencontre a permis des moments d’échanges émouvants, mais aussi de photos et de textes d’autrefois.