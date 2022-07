Ciney: des recherches sur l'histoire locale et le petit patrimoine, notamment la ferme de Mont

Poète, auteur de Nosse Gamin , une pièce sur la Résistance, défenseur du wallon et cinacien jusqu’au fond de l’âme, Reynolds Hostin a porté très haut sa ville. Elle le lui a bien rendu en lui remettant la médaille d’or. Les Cahiers wallons lui ont rendu hommage aussi, il y a peu.

Il est aussi question de la Seconde Guerre mondiale, dans ce n°143. Amand Collard, le président du RCHC y raconte comment elle s’est déroulée, à Massogne et à Ciney, en reprenant la seconde partie de la guerre (1943-1945) racontée par Marie-Antoinette de Radiguès de Chennevière, tante de la baronne Marie-Noël de Moffarts d’Houchenée, épouse du baron Henri de Moffarts d’Houchenée, les hôtes du château de Masogne.

Monique Frippiat, en quelques pages, décrit une ferme, celle de Mont à Braibant, qui témoigne le mieux, écrit-elle, de ce que les fermes étaient au début du XXe siècle. Elle est donc digne de se trouver dans le petit patrimoine populaire wallon.

Sous la signature du comte Yves du Parc Locmaria, on découvre un intéressant portrait d’Édouard d’Huart, châtelain d’Onthaine (Sovet). Il fut ministre des Finances (1834) sous Léopold Ier et gouverneur de la province de Namur, en 1840 jusqu’en 1847. Ministre d’État, il mourut, à Onthaine, en 1884, à l’âge de 84 ans.

Léon Kefer, quant à lui, s’est promené dans le cimetière de Leignon et il rend un certain hommage à quelques familles enterrées là. Il décrit aussi quelques sépultures qui en valent la peine. Amand Collard reprend la plume en présentant Surfontaine, un hameau méconnu de Ciney. Le chemin conduisant à Surfontaine débute en face du Mont de la Salle, entre le château d’eau et l’habitation voisine…

Le président, bien en verve, faisant confiance à notre journal, reprend sous l’article de Paul Bouchat, un ancien de Vers l’Avenir , l’épisode de la chute d’un avion de la force aérienne belge, à Chapois, le 26 janvier 1971.