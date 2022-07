Bièvre: les ainés de la Résidence à la fête nationale

« Une église noire de monde, cela faisait longtemps que ce n’était plus arrivé », se réjouit le doyen Casmir Nnubia lors de la messe célébrée à l’occasion de la fête nationale. Cette année, et pour la première fois, de nombreux résidents de la résidence Saint-Hubert de Bièvre avaient fait le déplacement pour participer à la fête. Ils étaient accompagnés du nouveau directeur, du personnel soignant et des familles. En fin de cérémonie, au pied du monument aux morts, ils ont posé avec les autorités communales et les porte-drapeaux venus en nombre pour l’occasion.