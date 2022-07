À Sombreffe et Tongrinne

Il n’est pas trop tard pour profiter des joies offertes par les plaines de vacances : elles durent en effet jusqu’au vendredi 29 juillet et c’est une belle occasion de faire des nouvelles rencontres et de participer à de nombreux jeux et activités. Les activités de la plaine se déroulent de 9 h à 16 h et un accueil est organisé à partir de 7 h (garderie du matin) jusqu’à 18 h (garderie du soir). Le prix est de 30 € la semaine et il comprend les garderies du matin et du soir, ainsi que les collations du matin et de l’après-midi. Il est à noter que les enfants doivent apporter leur pique-nique et leur boisson de midi. Les inscriptions et le paiement de la plaine se font par le « Guichet citoyen » accessible sur le site internet de l’Administration communale. Cependant, les personnes éprouvant des difficultés pour s’inscrire en ligne pourront trouver de l’aide auprès du service Cohésion sociale en téléphonant au 071/827 415. Cette année, les organisateurs ont abandonné le site de Ligny, actif les deux dernières années afin de limiter le nombre d’enfants sur chaque site. L’école communale de Tongrinne accueille les tout-petits (2,5 à 4 ans) et les petits (5 et 6 ans). La responsable est Camille Fastré, secondée par Lynn Schuerwegen. Pour sa part, le complexe sportif de Sombreffe accueille les enfants et adolescents (7 à 14 ans). Le responsable est Arnaud Paris, secondé par Gille Nicolas. Th.C.