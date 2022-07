Une colonie d'abeilles invitée au Carmel de Jambes (vidéo)

Cette installation n’est évidemment pas destinée, en priorité, à produire du miel. Comme le souligne Félix Pacco, permanent à l’AGE et initiateur du projet, l’enjeu est avant tout académique. " L’objectif consiste surtout à s’en servir comme outil pédagogique, lors de visites, afin de sensibiliser les étudiants sur l’importance de l’abeille. "

Bientôt des panneaux didactiques

Hormis la ruche, des aménagements complémentaires devraient s’implanter, dès la rentrée scolaire, dans le jardin du Carmel. " On aimerait y installer des panneaux didactiques en vue des prochaines visites" , mentionne Camille Calicis, assistante au service pédagogique de l’UNamur.

Également formatrice en apiculture, Camille était ravie à l’idée d’intégrer le projet May’AGE: " Lorsque Félix (Pacco) me l’a proposé, j’étais tout de suite motivée car c’était une façon d’allier ma passion et mon activité ici à l’université. " Un enthousiasme que partage Kévin Persoons, délégué communication à l’AGE, autre participant à cette aventure collective. " À mes yeux, c’était l’occasion de proposer une activité concrète aux élèves , raconte cet étudiant en physique. Par le biais d’un jardin spécialisé, nous souhaitons montrer les méthodes existantes pour rendre son espace extérieur plus accueillant envers les insectes. "

Dans le but de transformer l’emplacement en un pré fleuri, le collectif réfléchit, en outre, à des infrastructures capables d’attirer d’autres espèces animales. " Le projet étant focalisé sur les insectes pollinisateurs, et donc pas exclusivement sur les abeilles, nous pensons peut-être ajouter encore une mangeoire ou un nichoir sur le terrain ", annonce Félix Pacco. L’installation d’une deuxième ruche, l’hiver prochain, est aussi en cours de réflexion.

Partenariats avec les kots-à-projet

À travers la création de cet espace de sensibilisation, il s’agit aussi pour l’AGE de nouer des synergies avec certains kots-à-projet (KAP) du campus universitaire. " Plusieurs d’entre eux sont intéressés par la thématique du développement durable , constate Félix Pacco. Précédemment, le Recy’kot a déjà pu récupérer la cire de la ruche pour concevoir des produits cosmétiques. " Il se murmure même que le collectif étudiant pourrait suggérer au KAP Le Nom de la Rose, qui propose des bières spéciales, de fabriquer de l’hydromel grâce au miel récolté. De quoi joindre l’utile à l’agréable!