Namur: les Fêtes de Wallonie 2022 sans ambulants

Ces deux éditions marquées par le Covid ont cependant aussi amené des nouvelles manières de faire. "Il n’y aura pas d’emplacements attribués aux ambulants", annonce-t-on ainsi du côté du collège des comités de quartier namurois. "L’horeca va donc garder et développer ses propres terrasses, ce qui renforcera la convivialité des lieux.Il y aura donc plus de possibilités de s’asseoir en terrasses pour prendre tranquillement un verre." Les commerçants semblent également bien disposés à s’investir plus en mieux dans ces "Wallo" 2022. "Il n’y aura pas le marché habituel du samedi mais une grande braderie sera organisée", annonce Étienne Dethier.

Les quartiers devraient aussi retrouver un nouveau terrain de jeu pour autant que les travaux de la place Maurice Servais soient terminés avant les festivités de la mi-septembre. "Des animations musicales sont programmées sur le nouveau kiosque et la place devrait aussi être transformée en village pour les enfants avec château gonflable, grimages, Mister Ballon…", avance-t-on dans les plus vieux quartiers namurois.

La place de l’Ange restera encore et toujours le QG de tous les quartiers, avec quelques concerts qui devraient aussi attirer le monde.Le concours des Jeunes talents aura lieu sur ce podium, le dimanche après-midi. "Une centaine de groupes ont postulé, on n’a jamais eu autant de candidatures", se réjouit Étienne Dethier.Seuls six groupes seront sélectionnés.

Le CCQNparle aussi d’une animation, le dimanche à 18h30, qui fera vibrer les douze quartiers à l’unisson. "Ce sera musical, visuel et unique", annonce déjà Étienne Dethier qui maîtrise aussi parfaitement l’art du teasing. Logique pour le plus gros événement festif namurois de l’année.

Une avisance de 120M

Lors des festivités de septembre, le collège des comités de quartier namurois fêtera ses 35 ans. "Alors, on veut quand même marquer un peu le coup", souligne Étienne Dethier, le président des présidents.Les quartiers vont donc s’unir pour battre leur…précédent record mondial de la plus longue avisance. "En2012, on a sorti une avisance de 103 mètres.Ici, on veut monter à 120 mètres.Cela fera dix mètres par quartier", calcule le représentant du CCQN. Tout cela avec l’appui de l’ITCA, l’école de boucherie et de boulangerie basée à Suarlée, et de plusieurs bouchers namurois. Le record sera tenté le samedi 17 septembre après-midi.

Sans son chapiteau de la place d’Armes, le CCW (Comité central de Wallonie) s’est retrouvé sans véritable quartier général, ces deux dernières "drôles" d’années de Fêtes de Wallonie. "Mais en septembre, on reviendra à une formule beaucoup plus classique" , se réjouit Éric Adam, le président. "Avec, dans un coin de la tête, déjà pas mal d’idées pour l’édition prochaineoù l’on fêtera les 100 ans des Fêtes de Wallonie à Namur."

Concerts et gastronomie namuroise seront donc de retour sur la place d’Armes.

Et pour la programmation musicale, la Ville confie à nouveau les clés pour quatre années à la RTBF, seul opérateur qui s’est vraiment manifesté. Pas toujours évident cependant de composer une affiche qui tient la route, avec quelques noms grand public, à la mi-septembre. "On est à la fin de la période des festivals.Et certains programmateurs ne verraient pas spécialement d’un très bon œil qu’un artiste qu’ils font venir dans leur festival payant revienne deux ou trois semaines gratuitement aux Wallonie", relève-t-on du côté du CCW.Une seule "grosse" scène est prévue place Saint-Aubain.

Mais le cœur du comité central bat surtout pour le folklore et les rendez-vous de mémoire et la tradition.Hommage à François Bovesse, route des plaques, Gaillarde d’argent, cérémonie du souvenir au cimetière de Belgrade…Les classiques sont évidemment maintenus.Dimanche sera le jour du folklore ."Avec une attention particulière apportée aux échasseurs, vu leur entrée dans le patrimoine immatériel de l’Unesco", annonce-t-on au CCW. Les Wallo aussi, c’est du patrimoine. Depuis bientôt cent ans.

Samedi dernier, Elio Di Rupo a fermé la porte au nez des Louisianais, invités d’honneur des Fêtes 2022. Le ministre-président a refusé de mettre en évidence une région, un État, qui s’oppose à l’interruption volontaire de grossesse.Qui pourrait prendre la place des cousins cajuns? "Il n’y a pas de plan B à l’étude", signale-t-on du côté du CCW et de NEW (Namur-Europe-Wallonie).Et on comprend qu’il n’y en aura pas.

Depuis les années soixante, des liens particuliers, basés sur la culture francophone commune, se sont noués entre la Wallonie et la Louisiane, et plus encore entre Namur et Lafayette. Les deux villes sont jumelées et le cousinage est toujours actif. ÀLafayette, on a d’ailleurs récemment rappelé qu’un "juge Louisianais vient de suspendre à nouveau l’application de la loi interdisant les avortements en donnant raison aux cliniques spécialisées qui estiment que cette loi met des vies en danger. La bataille juridique continue…" Par ailleurs, le service de presse du gouverneur de la Lousiane a publié un communiqué précisant que la législation louisianaise interdisant l’accès libre à l’interruption de grossesse est antérieure à sa prise de fonction il y a six ans. Dans cette partie des États-Unis, l’opinion publique n’est donc pas monolithique.