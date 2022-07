Le jumelage entre Hamois et Valgorge pourrait se terminer

Hamois-Valgorge: plus de trente ans d’amitié et voilà que ce jumelage pourrait mourir de sa belle mort. La décision semble venir du côté français. Non que l’amitié se casse tout d’un coup, mais les pionniers disparaissent ou sont un peu fatigués et les jeunes ne sont plus portés vers ces jumelages qui datent de 30, 40 voire 50ans. Les exemples sont nombreux.