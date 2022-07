Ciney: la programmation 2022-23 du centre culturel est connue

L’ouverture de la saison purement théâtrale se fera le mercredi 12 octobre à 20h avec Cuisine et dépendances , une comédie de mœurs, d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri. Deux noms qu’il n’est plus nécessaire de présenter dans le milieu de la comédie. La mise en scène sera assurée par Patrice Mincke. Ce dernier sera également aux commandes du spectacle suivant, lui aussi tiré d’un film: les Garçons et Guillaume, à table, de Guillaume Gallienne. Jean-François Breuer est seul en scène lors de cette pièce qui sera jouée, le mercredi 16 novembre , à 20h. Le portrait d’un garçon perdu qui vivrait mieux dans la peau d’une fille et qui s’interroge sur sa propre identité.

Le mercredi 7 décembre , l’humour sarcastique, spécialité de Yasmina Reza, investira les murs du centre culturel avec Art . Une pièce dans laquelle Alain Leempoel fait partie de la distribution.

Du cirque sera au programme le mercredi 21 décembre, à 20h. Sous la houlette de Patrick Masset, dix virtuoses circassiens, une chanteuse et des musiciens embarqueront le public pour une expérience exceptionnelle et renversante de poésie où ils défient les lois de la gravité, notamment.

Retour au théâtre, le mercredi 11 janvier 2023 avec En attendant la fin , de Dominique Breda avec, à nouveau, Jean-Claude Breuer, entouré de Julien Duroisin, Catherine Decrolier, Thomas Demarez et Amélie Saye. Avec le décès d’Alice, des questions persistent: que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il un au-delà, un enfer, un paradis? Pourrons-nous rencontrer Dieu ou revenir sur terre?

Le mercredi 15 février, à 20h revient une pièce déjà annoncée pendant la pandémie: L.U.C.A . Il s’agit d’une invitation au voyage et à la recherche de notre ancêtre commun, cette cellule dont nous descendons tous. L.U.C.A est l’acronyme de Last Universal Common Ancestor (ou dernier ancêtre universel en commun).

Immersion dans les années 70 avec 84 minutes d’amour avant l’apocalypse , le mercredi 29 mars, à 20h. Une comédie d’Emmanuel Dekoninck. Avec, dans la distribution, l’auteur, Julie Duroisin et Anne-Pascale Clairembourg.

Musique du monde, le mercredi 19 avril, avec Papayazz, un mot issu de la contraction de "papaye" et de "jazz" et qui illustre la rencontre entre le trompettiste rochefortois, Pierre Malempré et la chanteuse colombienne, Marcela Bohorquez. Autour des deux initiateurs, cinq musiciens talentueux: Stephane Martini, Felipe Bruceno, Artie Cortez et Bruno Herzet. Mercredi 17 ma i, à 20h, le théâtre revient avec Des caravelles et des batailles , une invitation hors du monde ou plutôt hors de l’agitation du monde.

Enfin, Zinc , est programmé, pour clore la saison, le mercredi 24 mai à 20h. L’histoire rocambolesque d’un héros ordinaire.

Cinéma

Les portes de Ciney Cinéma sont ouvertes au Centre culturel, le mercredi à 20h (quand il n’y a pas théâtre).

Adultes (5 €), – de 26 ans, (4 €), passeport cinéma (40 € pour 10 séances).

Le Ciné-croissant est, quant à lui, dédié aux enfants. Il se tiendra le dimanche 23 octobre. La projection à 10h sera précédée d’un petit-déjeuner à 9h. Film programmé: Grandir, c’est chouette (à partir de 3 ans).

Audiovisuel

Dimanche 4 décembre, un spectacle audiovisuel sur un parcours conté initiatique et tout en magie jalonné d’airs de dessins animés et de musique classique, avec Mathilde et Héloïse, sera programmé.

En wallon

Le Festival de théâtre wallon se tiendra du 21 au 26 novembre, à 20h. Le samedi 19 novembre: messe en wallon à 18h à la Collégiale.

infos: 083216565 – culture@ ciney.be – centreculturelciney.be

Être là , tel est le thème de la saison culturelle 2022-2023 du centre culturel de Ciney. Le président, Bernard Franco, a situé ce thème en revenant sur la pandémie. Et en saluant le public qui était là à la présentation de la saison et continuera à être là . Le centre avait voulu faire le pari que le programme de la saison 2021-2022 pourrait se réaliser sans problème mais voilà il n’en a pas été ainsi, les salles se sont retrouvées vides ou à moitié remplies. Mais dès que cela a été possible, le public est revenu en nombre. "Vous avez répondu présent" , dit-il. D’où les deux mots: être là. Ils ont motivé la volonté du centre de proposer une saison 2022-2023, complète, dans la joie et le bonheur de se retrouver et une programmation théâtrale toujours aussi variée mais un peu plus axée sur le rire et la détente.

Que propose le programme? Comme à l’habitude, le théâtre a la place de choix, avec huit séances. Suivent des spectacles musicaux, et un de cirque. Soit 12 spectacles qui composeront l’abonnement A non nominatif: 125 € pour les adultes, 105 €, pour les seniors et les moins de 26 ans. L’abonnement B se compose de 8 spectacles déterminés, non nominatif: 95 € pour les adultes, 80 € pour les seniors et les moins de 26 ans. Quant à l’abonnement jeune (moins de 26 ans) pour quatre spectacles au choix, il coûte 20 €. Les sommes sont à verser au compte BE75 0682 4496 6251 Renseignements et réservations au 083/216565.

La thématique "être là" se décline aussi pour les familles! Avec, dès le samedi 15 octobre, à 15h30, du théâtre d’objet pour les 5 ans et plus. La soupe au (x) caillou (x) sera présentée par Pan La Compagnie! L’histoire est celle d’un enfant qui allait souvent chez sa grand-mère qui lui préparait, à chaque fois, une soupe qu’il n’aimait pas. Du vécu!

Samedi 17 décembre, à la même heure, les 4 ans et plus pourront découvrir Timbulles , par le Collectif H2Oz. L’enfant va s’épanouir dans un univers musical, pictural et poétique.

Samedi 14 janvier, la Compagnie L’inconnue présentera Bleu sans pluie , pour les petits à partir de 5 ans. Elle jouera la traversée d’un paysage contrasté: rencontres, fusions, éloignements, transformations.

Samedi 18 février, à 14h et 17h, ce sera au tour de l’Anneau Théâtre de proposer Mini-ver . Il s’agit des tribulations d’un ver de terre qui n’a personne avec qui jouer. Un véritable ami. Un spectacle musical et poétique qui aborde avec délicatesse, bienveillance et humour l’importance de pouvoir tisser des liens de qualité. À destination des enfants à partir de cinq ans.

L’abonnement aux 4 spectacles coûte 25 € (adultes)/20 €(enfants)/ 7 € (prix unique hors abonnement). Un goûter est proposé 30 minutes avant le spectacle se jouant à 15h30 ou entre les représentations lorsqu’il y a deux séances prévues.

Neuf expositions sont prévues au menu. La première, Faites le mur. Ensemble, osons l’ailleurs, est en cours jusqu’au 24 septembre.

La suivante se tiendra du 1erau 29 octobre et fera place à une série de dessins de Mélanie Berger . Du 4 au 27 novembre, Binz montrera des monographies photographiques d’Alain Choque. Entre le 3 et le 18 décembre, ce sera au tour de la traditionnelle exposition des Peintres du Condroz. Elle sera suivie, du 14 au 29 janvier, par le Photo-club de Ciney , une exposition tout aussi traditionnelle et bien suivie. Du 4 février au 18 mars, il s’agit d’une autre exposition collective mettant en lumière la vision de la féminité par des femmes Échappées d’Elles :. Elle se compose d’ouvrages brodés, de porcelaine, de photographies pour suivre le fil des vies de femmes. Une exposition amputée par la pandémie va pouvoir revivre. Il s’agit du Livre fou , du 1er avril au 12 mai.

On continue avec la tradition, avec les Expositions de l’antenne de l’académie de Namur. Du 27 mai au 10 juin, place aux enfants et aux ados et du 17 juin au 1er juillet, aux adultes. Entrée libre à toutes les expositions.