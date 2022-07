Ciney: Chevetogne remporte les Jeux de la Vache (photos)

-

Le classement se poursuit avec Hamois (4), Haversin (5), Leignon (6), Pessoux (7) et enfin Achêne (8). Cette édition 2022 marquait le retour de l’événement, après deux ans de crise sanitaire. Chevetogne a célébré sa victoire comme il se doit, et la vache d’or trônera durant un an dans le village. Elle sera remise en jeu l’été prochain.

Les jeux de la vache sont donc enfin revenus sur la Place Monseu à Ciney, pour le plus grand bonheur du public et du bourgmestre, organisateur et animateur de l’événement, Frédéric Deville. Après deux années de Covid et dix ans d’existence, il s’agissait ici de la 8e édition du genre. « Ça rappelle les jeux inter-villages qu’on regardait quand on était petits« , note David dans le public. Lui ne tient pour aucune équipe en particulier. « On a des connaissances dans chaque village.« .

Nestor, lui, vient pour la première fois. Originaire du Salvador, il promet de revenir l’année prochaine avec sa famille.

C’est ainsi que les sept villages de l’entité cinacienne (Chevetogne, Haversin, Chapois-Ychippe, Leignon, Pessoux, Achêne, Corbion) ainsi que Hamois (village invité et tenant du titre) ont concouru pour tenter de remporter la précieuse vache d’or, trophée que le gagnant gardera un an au village.

« On s’amuse, c’est le principal »

L’équipe de Chapois a participé à chaque édition. « On a beaucoup de sportifs, des jeunes et des moins jeunes du patro de Leignon. On a Mathis qui est champion de Belgique de trail. Ça fait des années qu’on cherche à gagner la vache d’or mais on n’y arrive pas. », partage le capitaine Pierre Poncin entre deux jeux. Le village d’Achêne en est à sa deuxième participation. « On est en désavantage par rapport aux autres qui connaissent mieux le système mais on s’amuse, c’est le principal », dit Virginie, capitaine de l’équipe.

Les jeux sont restés sensiblement les mêmes que lors des autres éditions, avec quelques nouveautés tout de même. « C’est une grosse organisation, le bourgmestre a beaucoup d’idées », confie Anne Fourneau, membre du comité des fêtes de Ciney.

Braquage vu à la télé

On pense par exemple au jeu du braquage, largement inspiré de la série Netflix La Casa de Papel. Sur la place, sont arrivés les braqueurs en tenue rouge. Objectif pour les joueurs : par quatre, courir pour s’emparer d’un lingot d’or à placer au-dessus d’une palette en bois à ramener jusqu’à un braqueur. « C’est la première fois qu’on jouait avec toutes les équipes mélangées. », témoigne Anna, de l’équipe de Haversin, conquise.

La compétition étant ouverte à tous, enfants et adultes ont collaboré de concert pour faire gagner leur équipe. Les enfants s’en sont notamment donnés à cœur joie lors de la chasse aux canards géante dans le grand bain installé sur la place.

Les ouvriers communaux, eux, se sont attelés à la construction de chaque installation utilisée en ce jour de fête nationale. Anne Fourneau tenait à les remercier, ainsi que la quinzaine de bénévoles venue en soutien au comité

Des bars et des restos investis, pour « l’un des plus beaux jours de l’année »

Chaque équipe participante était associée à un bar de la Place Monseu. En qualité de parrains, ils se chargeaient de leur fournir le repas de midi et une tournée de boissons. Une belle collaboration.

Vincent, gérant du Condruze, a travaillé à chaque Jeu de la Vache. Il est heureux de retrouver le concept dans son ensemble. « C’est chouette mais c’est plus de stress aussi, même si je ne suis pas nouveau. C’est un des plus beaux jours de l’année. », témoigne-t-il. Alexandra, gérante du Side, en était à sa première participation. « C’est difficile de savoir les quantités à prévoir », reconnait-elle, bien qu’aidée par les anciens. « L’année passée, au feu d’artifice, on avait cartonné. », se souvient-elle.

Chaque bar disposait de son bar extérieur. « On s’est concerté avec les autres pour être sur un même pied d’égalité. La bière était à 2,50 € plutôt que 2,20 €, ici, mais, pour les comptes, c’était plus facile de fonctionner comme ça », poursuit Vincent.

Pour satisfaire les nombreuses personnes venues festoyer, les bars ont pour la plupart doublé leurs équipes. « Aujourd’hui on travaille à 10 plutôt que 5. », explique Antoine, gérant de la brasserie La Marmite.

Si la foule était plutôt calme en début d’après-midi selon les responsables des bars, le monde a réellement commencé à arriver après les jeux.