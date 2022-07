Rochefort et Floreffe: deux agriculteurs aux prairies exemplaires

"J’y pensais depuis plusieurs années, mais c’est un ami de Natagriwal qui m’a incité à prendre part au concours , explique Bernard Convié. J’ai sélectionné une prairie de 6 hectares sur les 15 dont je suis propriétaire. Elle est classée en zone Natura 2000. C’est une prairie type de Famenne, très bocagère, avec des milieux différents: une partie est plus sèche, un peu comme une pelouse calcaire; une autre, qui comprend un petit ruisseau, est plus humide, plus productive; la plus grande partie est en lisière forestière. Il y a aussi deux vieux chênes isolés, très beaux."

La prairie choisie par Marc Remy ne manque pas non plus d’atouts. "C’est une belle prairie. Située pas loin de Namur, on pourrait se croire quelque part en Suisse, au milieu de nulle part" , décrit son propriétaire. Le site est vallonné, boisé, avec un bois de bouleaux en train de pousser. "Elle est classée “site de grand intérêt biologique” en raison de la diversité des espèces végétales qu’on y trouve. Le secteur est d’ailleurs réputé pour être l’habitat du grand rhinolophe, une espèce de chauve-souris."

Parmi les espèces végétales répertoriées, on trouve, de part et d’autre, la crépide bisannuelle, la marguerite, le fromental, la berce ou encore l’oseille. La prairie de Marc Remy est aussi habitat de choix pour la centaurée et le lotier corniculé, tandis que celle de son confrère rochefortois voit s’épanouir aussi le lychnis fleur de coucou, des trèfles, la flouve odorante, le gaillet jaune et croisette, le colchique d’automne et aussi plusieurs orchidées. "Natagora a aussi relevé la présence de vipères coronelles" , précise Bernard Convié.

Pareille richesse avec une telle biodiversité est consacrée par les statuts de protection des deux prairies. Elle ne peut être préservée sans une gestion stricte. Pas de fauchage avant le 15 juin pour l’un, avant le 1er juillet pour l’autre afin de permettre la pollinisation par les insectes. Pas d’engrais de synthèse, évidemment, une fumure limitée et, dans le cas de Floreffe, un amendement de compost. "Une zone de refuge de 10% de la surface est aussi imposée afin de laisser les plantes produire leurs graines."

Ce qu’attendent les deux agriculteurs de cette première distinction? Pas vraiment d’argent, ou si peu… "Il y a tout de même 1000 € en animaux d’élevage pour celui qui gagnera. Mais pour moi, c’est plus pour le fun , confie Marc Remy. C’est plus pour la renommée de la ferme, sa visibilité." Des capsules vidéo mettront en effet en évidence les lauréats. "On montre ainsi qu’on ne fait pas que du fromage, qu’il y a autre chose en jeu dans notre façon de travailler" , estime son confrère. Ce qui est l’objectif du concours: montrer que la transition agroécologique est en cours, et que rentabilité et respect de la nature sont compatibles. "C’est une reconnaissance du travail qu’on fait."

Un des deux Namurois finalistes remportera-t-il un prix? Réponse le 31 juillet, à la Foire agricole de Libramont…

Deux trajectoires différentes qui se rejoignent

La prairie de Marc Remy rappelle par endroits la Suisse, dit-il. Elle est en tout cas classée comme site de grand intérêt biologique.

Bernard Convié n’est pas tombé dans l’agriculture quand il était petit, mais pas loin quand même. « Mes parents n’étaient pas agriculteurs, mais boulangers, bio. Pour ma part, je suis ingénieur agronome de formation. » Il s’est d’abord lancé dans l’agriculture en Gaume, pendant quatre ans. Trois ans sont encore passés avant qu’en 2003, il ait l’opportunité de reprendre la ferme qu’il occupe aujourd’hui avec sa compagne, Valérie, à Jambjoûle. « C’est une ferme herbagère, en bio depuis 20 ans. Nous louons une quarantaine d’hectares appartenant à la Donation royale. On est donc locataires de l’État. »

Environ 65 bovins, de race Jersey, y paissent, dont 24 vaches destinées à la traite. Leur lait, transformé sur place, est destiné à la production de fromages, beurre et yaourt. "Ils sont écoulés en vente directe, via la coopérative Agricovert de Gembloux, un grossiste et un magasin de producteurs, Fermes en vie, à Marche-en-Famenne." Le couple possède aussi un cheptel de 250 moutons de races Ardennais roux et Mergelland répartis en cinq troupeaux.Ils sont destinés à l’écopâturage, sur 50 hectares de petites réserves naturelles, la production de viande venant en second lieu.

Marc Remy est, en quelque sorte, un "concurrent". "On se rencontre à l’abattoir de Ciney, et on s’apprécie" , précise le Floreffois. Son passé est, quant à lui, totalement agricole. "Mes parents élevaient des moutons depuis 1952, sur Floreffe et Sart-Saint-Laurent. J’ai repris l’exploitation en 1995 et je suis passé en bio en 1998, bien que j’aie déjà adopté les principes avant cela pour travailler différemment de l’agriculture intensive."

"Le cheptel compte 350 brebis, des races Texel français et Vendéen, pour la production de viande. Mon exploitation s’étend sur 70 hectares. J’étais propriétaire de 24 hectares en 1995, ce qui était l’exploitation moyenne à l’époque. J’ai agrandi progressivement, pour arriver à trois fois plus. Et c’est devenu la moyenne aujourd’hui…" En outre, Marc Remy élève une quinzaine de bovidés Limousin depuis 2008.

" Toujours proche des circuits courts » , cet ancien échevin de l’Environnement a rejoint les Paysans artisans. On peut aussi trouver sa viande chez un artisan boucher bio, La Bouch’Bio , à Saint-Marc.