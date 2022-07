Une patinoire à Jambes: pas pour demain

"Voici quelques mois, l’Adeps, propriétaire de la patinoire, a relancé semble-t-il les études techniques et a rouvert le dossier de réhabilitation ou de reconstruction d’une patinoire, s’est-il adressé à la ministre des Sports Valérie Glatigny (MR). Il serait toujours question de construire une nouvelle patinoire correspondant aux normes olympiques sur l’emplacement du terrain synthétique (voisin, NDLR) . L’Adeps a d’ailleurs repris des visites techniques avec ingénieurs, architectes, représentants de fédérations sportives concernées; je pense au patinage artistique ou hockey sur glace. Concernant le bâtiment de l’ancienne patinoire, il est question de le détruire pour faire place à de nouvelles aires d’activités extérieures, on évoque des terrains de basket 3 contre 3 et des terrains de beach-volley."

L’administration réfléchit

André Antoine a interrogé: quels sont le programme de travaux finalement retenu, le calendrier d’exécution et les moyens budgétaires alloués? " Pouvez-vous enfin nous confirmer de manière irrévocable le retour d’une patinoire olympique à Namur?" , a insisté le député.

Sans évoquer de destination précise pour le site, la ministre Glatigny a d’abord scellé le sort de l’ancienne patinoire. Sonétat, son dimensionnement et sa situation en cœur de ville ne permettent pas d’imaginer un redéploiement crédible pour les sports de glace. "L’ancienne patinoire est aujourd’hui jugée vétuste, dangereuse et est totalement désaffectée. Elle mobilise une surface inutilisée au cœur du centre sportif de plus de 3000 m2. Ce bâtiment ne répond par ailleurs plus aux standards de conception énergétiques actuels qui sont particulièrement exigeants pour une patinoire à glace. Mon administration réalise actuellement une étude de faisabilité d’une rénovation à coût, délai et empreinte carbone raisonnables en vue d’une exploitation de ce bâtiment plus simple et moins onéreuse que le patinage sur glace."

Rénover le synthétique

Quant au projet d’une nouvelle patinoire sur l’actuel terrain de sport synthétique, rien d’explicite mais on comprend que ce n’est pas à l’ordre du jour. La ministre a d’abord pointé la vétusté de ce terrain polyvalent: "Des travaux sur cette surface s’imposeront rapidement si l’on veut éviter de voir 6000m2 supplémentaires devenir inexploitables sur le site." Ce terrain, l’Adeps l’utilise, comme d’autres opérateurs, et on comprend qu’il n’est pas envisagé de s’en séparer pour l’heure.

Valérie Glatigny a rappelé que la cohabitation entre ce terrain et une nouvelle patinoire a été étudiée voici dix ans.L’idée était de superposer le terrain et la patinoire, en enterrant la structure de 5 m dans le sol. "À l’époque, ce projet certes créatif et ambitieux dépassait déjà les standards habituels d’investissements en infrastructures sportives , a-t-elle dit. Aujourd’hui, il les pulvériserait. Les marchés publics ont pourtant bel et bien été lancés à l’époque, il a néanmoins fallu renoncer à poursuivre dans la mesure où les offres déposées excédaient le budget maximum imposé dans les documents du marché."