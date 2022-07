Projet de lotissement à Landenne: la voie royale pour le permis ?

Comme l’explique le bourgmestre Claude Eerdekens, l’application du décret "voiries " est plus que jamais de mise. Pour les deux cas cités, Coutisse et Landenne, les voiries sont suffisamment équipées mais trop étroites que pour assurer le croisement des véhicules et la protection des usagers faibles. Des travaux sont donc à consentir mais à charge du propriétaire et non de la Commune. Et de ce citer l’exemple (mal) vécu rue Malherbe qui a refroidi la Ville avec une facture de 1,5 million à sa charge pour des aménagements de voiries liés à la construction de 12 maisons individuelles. Le but est donc de ne pas gaspiller les 3 ou 4 millions réservés à la réparation des voiries dans ce type d’aménagement.

La voirie et rien d’autre

Si le dossier Coutisse ne pose pas de problèmes spécifiques, il n’en va pas de même pour Landenne. Selon le conseiller Philippe Mattart (AD&N), l’élargissement de la voirie est lié à ce projet de 56 appartements (en rez + 3) et de 8 maisons. Un projet qualifié de " disproportionné" .

Pour le groupe, la crainte réside bien évidemment dans le fait qu’approuver le volet voirie ne soit synonyme d’un a priori favorable pour le futur complexe résidentiel. Même si le conseiller Mattart déclare " ne prêter par principe aucune intention au collège puisqu’on vient juste de franchir le stade de l’enquête publique", il estime que " donner son accord sur le volet voirie en l’isolant du volet demande de permis d’urbanisme, serait un non-sens."

Parmi les remarques émises dans le cadre de l’interpellation faite par le conseiller AD&N, on note l’incompatibilité du bâti rural actuel avec le projet et les problèmes de mobilité (56 appartements, c’est selon AD&N une centaine de véhicules en plus et a minima). Le point aurait nécessité, selon le conseiller davantage de concertation " avec les riverains mais aussi avec la CCATM (Commission communale d’aménagement du territoire)".

Plus globalement, AD&N s’interroge sur le développement territorial à Andenne. Sur ce point, le groupe regrette le manque de vision globale du collège.

À ce stade, le bourgmestre ne veut pas se prononcer sur le fond du dossier de la rue de Velaine. Quant à l’étalement urbain décrié par AD&N, il n’entre pas en ligne de compte dans ce cas-ci.

La réponse n’a pas convaincu la minorité. Celle-ci a voté contre.