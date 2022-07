Filles et enfants de Kinshasa au cœur des vignes

À l’affiche, une fiction congolaise en trois bobines: la trilogie Kinshasa, réalisée par Marc-Henri Waynberg, le touche-à-tout du cinéma belge à l’impressionnante filmographie. Ses caméras ont en effet tourné 2700 films, des longs, des courts et des très courts métrages. Waynberg a surtout baroudé en République démocratique du Congo, d’où il a ramené cinq documentaires.

À Bioul, rebaptisé Bioul National à l’occasion du 21 juillet, trois films seront diffusés: Kinshasa Kids , une fiction de 82 minutes. I am Chance , un long-métrage documentaire dédié aux filles de la rue et enfin Kinshasa Now , une expérience individuelle. Grâce à un casque de réalité virtuelle, le spectateur sera plongé, à 360 degrés, dans les rues brûlantes et miséreuses de Kinshasa. Il y suivra les traces d’un pauvre adolescent de 14 ans. C’est l’histoire de Mika, accusé à tort de sorcellerie et jeté hors de chez lui. On le voit tour à tour prendre des coups, être rejeté et forcé d’apprendre les cruels codes de la rue pour survivre.

Le voyage intercontinental par écran interposé, déroulant de bouillonnantes scènes de rue dans un univers prestigieux velouté par les vignes, a de quoi produire un choc.

Le télescopage géographique et culturel, pour violent qu’il soit, ne tue pas. Il n’est pas déprimant, car les Congolais, et les Africains en général, sont une incarnation vivante de la résilience. Mais il donne une claque. Posés sur l’herbe tendre dans un décor imprégné de sérénité, les voyageurs immobiles ne sortiront peut-être pas indemnes de cette déchirure, à 8 heures d’avion de Bruxelles.

Un drive-vigne

La précarité de la vie au Congo dans le parc d’un château? "On cherchait à organiser un événement pour l’été quand ce produit cinématographique clef sur porte nous a été présenté. Tout s’est décidé à la dernière minute" , expliquent les propriétaires du site, Vanessa et Andy Wyckmans-Vaxelaire. L’idée d’une immersion audiovisuelle à Kinshasa, et sur grand écran, a séduit le couple de vignerons.

À Kinshasa, oui, mais pas ailleurs, dans un monde ripoliné ou édulcoré, fleurant la romance à l’eau de rose ou l’héroïsme fanfaron. "C’est sûr qu’on n’allait pas projeter ici le dernier Top Gun, précise Andy Wyckmans. À travers ce festival Bioul National, on espère faire découvrir un monde exotique, ou une autre partie de l’humanité, à des gens qui n’auraient jamais été le voir dans une salle de cinéma" , complète le maître des chais. L’écrin bucolique du vignoble, où la dégustation d’un blanc ou d’un rouge se révèle si délicieusement exclusive, est censé faire office de déclencheur.

Il restait à adapter ces lieux grandioses au cinéma. Une mission confiée à un champion du genre, Éric Vauthier, un second magicien du cinéma belge à qui l’on doit, entre autres beaux événements, les premiers " drive-in" au Cinquantenaire ou les Samedis du Cinéma, sans oublier sa fameuse Rétine de Plateau ou son bar à bulles au cœur de Bruxelles.

L’inventeur des drive-in cinématographiques au Cinquantenaire a imaginé un vaste drive-vigne avec bar et DJ. Il ne manquera que les lampions mais le bal national sera arrosé comme nulle part ailleurs des notes endiablées de la rumba congolaise.

Bioul National colle à l’actualité royale. Le festival fait écho à la récente visite de Philippe et Mathilde au Congo, où le Roi a réitéré "ses plus profonds regrets" pour les blessures du passé colonial.