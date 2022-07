Feux de champ et de forêt: les pompiers sollicités dans le sud de la province de Namur

Vers 12h30, un appel était lancé de Feschaux où on disait qu’un bois était en feu. Il n’en était rien, il s’agissait de flammes le long de la route Dinant-Beauraing et l’origine était inconnue. Les pompiers de Beauraing ont vite tout éteint en moins de deux.. Mégot, allumettes, cigarettes? On ne sait pas. Un peu plus tard, un autre appel arrivait au Codis signalant un feu à Ciney. Rien de bien grave.