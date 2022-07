Sur la planche un cuisinier, sous la toque un skateur: la double vie du Namurois Quentin Dupont

Les joies de la glisse, c’est vers l’âge de 10 ans, en découvrant une vieille planche de descente ayant appartenu à son papa, qu’il y a pris goût. Avec son frère, il a parcouru les quatre coins de la Belgique et du nord de la France de skatepark en skatepark. "Parfois loin, parce qu’en Wallonie, nous ne sommes nulle part au niveau des infrastructures" , déplore-t-il. À force de travail, Quentin aiguise sa maîtrise. Dans le petit milieu du skate belge, Le Flamingo, comme on le surnomme, jouit d’une petite notoriété. "Le Flamingo, c’est le nom d’une figure que j’ai l’habitude de faire. Le principe, c’est d’arriver à bloquer la planche entre les jambes" , explique-t-il.

Depuis cinq ans, Quentin est même sponsorisé. Jusqu’il y a peu, il avait pour habitude de consacrer la majeure partie de son temps au skate. Aujourd’hui son autre amour, la cuisine a pris le pas.

«J’avais faim»

Diplômé de l’École Hôtelière Provinciale de Namur, où il remporte le prix du jury en pâtisserie en 2011, Quentin Dupont a pas mal bourlingué. "Le prix de pâtisserie m’a ouvert des portes. J’ai pu travailler avec Franck Kestener, qui est meilleur ouvrier de France, par exemple" . Passé par des tables bien connues dans le Namurois comme la Bergerie, à Lives, ou L’Atelier de Bossimé, Quentin a également officié au Prieuré Saint-Géry, dans des collectivités, des gastronomiques et des snacks... "J’ai voulu faire de tout pour savoir ce que je voulais vraiment faire" , explique celui qui a découvert sa vocation de cuisiner à la suite d’un test d’orientation. "J’avais faim ce jour-là, j’ai coché toutes les cases où on parlait de nourriture , s’amuse-t-il. Quand mes parents ont vu les résultats, ils n’y croyaient pas. Moi non plus, d’ailleurs, je ne savais pas faire cuire un œuf."

Finalement, Quentin a accroché pour les mêmes raisons que celles qui le font aimer le skate. "Je crois que le fil conducteur de tout, ce sont les gens et les échanges que je peux avoir avec eux" , glisse-t-il. Jamais le trentenaire n’hésite à partir à la rencontre d’autres skateurs comme il parle de ses plats. "Et puis, il y a tous les challenges personnels que l’on peut se mettre, la créativité… En skate, on peut passer des heures à tenter une figure. En cuisine, c’est la même chose. Ma crème brûlée, c’est ce dont je suis le plus fier, mais il m’a fallu des milliers d’essais pour arriver à ce résultat" , rit-il.

L’échange avant tout

En recherche constante de convivialité, Quentin s’est lancé depuis quelques années dans une activité d’événementiel à la suite d’une rencontre avec Steven Desmet de la Brasserie Caméléon. Plus spécifiquement, depuis deux ans, avec Toque & chez vous , il a choisi d’officier en tant que chef à domicilepour des groupes de minimum six personnes.

"Au début, je proposais une formule de paniers à réchauffer. Et puis, avec le Covid, j’ai voulu aller plus loin en cuisinant pour de petits groupes. Aujourd’hui, en étant chef à domicile, je m’invite dans le confort des gens pour leur proposer une cuisine où l’on sait d’où tout vient." Échange avec les producteurs, échange avec les consommateurs, tout est lié. " J’ai mis du temps à figer mes fournisseurs, mais aujourd’hui je travaille avec Racine, Boucherie originelle, à Emines, Samson’Vins ou encore Les Vintrépides" , détaille Quentin.

Chez lui, pas de menu tout fait et de longues listes de courses. "C’est comme ça que l’on peut garantir la fraîcheur des produits. Je pars des rencontres avec les fournisseurs et des choses qu’ils me proposent." La création du Menu Givré illustre cette philosophie. Ce dernier, déclinant glaces et sorbets de l’entrée au dessert, est né lorsque les routes du chef et de Baudouin Lénelle, du Glacetronome, se sont croisées.

Top chef à domicile

Dernièrement, Quentin a lancé un nouveau concept: le défi du chef. Après avoir bloqué une date, les clients reçoivent un coupon et choisissent 12 ingrédients (max. 2 viandes, NDLR) chez Racine.

Le chef se charge ensuite de préparer un menu en 48 heures. "Parmi les clients qui opteront pour cette formule, on retrouvera ceux qui voudront déguster un produit travaillé de manière gastronomique ou ceux qui voudront me tester" , sourit cet amoureux de challenges.