Rénovation de la Halle Al’Chair à Namur : « Les amoureux du patrimoine vont adorer » (photos)

À l’intérieur, les efforts de rénovation sont importants. Au centre du rez-de-chaussée, un immense cône de bois et de métal s’impose. Un ascenseur. Une première pour la Halle Al’Chair: les PMR vont enfin pouvoir y circuler librement. Partout où le regard se pose, les matériaux nouveaux et anciens se côtoient. Des éclairages LED apportent leur touche de modernité. " Ce rez-de-chaussée sera la plus belle salle que possède la Ville ", estime Tanguy Auspert, l’échevin namurois du patrimoine.

Dans les escaliers, d’anciennes gravures couvrent le bas de murs tandis que de la peinture blanche les parties hautes sont peintes en blanc.

Au premier étage, des tuyaux sont encore visibles. Ils annoncent le futur chauffage central de la Halle. Par endroits, on distingue toujours les matériaux d’isolation. L’échevin décrit ces aménagements comme " plus écologiques et moins énergivores ". Contre un mur, une vieille potale. " Nous veillons à conserver un maximum d’éléments historiques ", explique Tanguy Auspert.

Au second étage, au-dessus des têtes, un pigeon roucoule sur une poutre. Si la charpente d’époque est toujours présente, certaines parties ont dû être remplacées. Pour renforcer l’ensemble, une structure de couleur blanche a été installée. " Les traces des interventions contemporaines sont clairement identifiables afin de rendre compte de ce qui a été fait lors de la rénovation , souligne Tanguy Auspert. Les matériaux que nous avons utilisés sont nobles et sobres . Le mariage vieux/neuf est réussi ".

Des visites en septembre

Ce mariage, c’est au sous-sol qu’il est le plus marqué. Les anciens pavés voisinent avec des pavés neufs. Des témoins de l’époque de la construction de la Halle Al’Chair sont présents. L’Agence wallonne du patrimoine a identifié des vestiges de remparts ainsi que de l’ancien pont. "Les amoureuxdu patrimoine vont adorer, prévoit Tanguy Auspert. Cet endroit, ça fait 30 ou 40 ans que les Namurois ne l’avaient plus vu ." C’est qu’il a fallu enlever énormément de pierres avant d’y avoir accès. Aujourd’hui, le lieu est dégagé, les baies vitrées donnent sur les quais.

Une première ouverture au public est espérée lors des prochaines Fêtes de Wallonie, dans le cadre de la Route des plaques. " Ce sera la première fois qui les Namurois verront la Halle à l’état brut « . Les aménagements intérieurs et l’ameublement seront réalisés ensuite. " On termine d’abord l’enveloppe du bâtiment. On pense que le reste sera terminé courant 2023. "