Bien dans ses baskets: un défi sportif inclusif à Namur

Férus de jogging, Gaëtan Desmet et Céline Gabriel, intervenants sociaux de l’ASBL, ont eu envie de proposer un challenge à leurs bénéficiaires. "On court souvent et vu les bénéfices que ça nous rapporte, on a voulu partager ça. Courir combine le bien-être physique et l’estime de soi. On se sent plus fort en groupe car il y a une forme de solidarité dans l’effort, on progresse vite et c’est valorisant, estime Céline. C’est un moyen de faire prendre conscience à nos bénéficiaires de leurs ressources, et ça favorise le dépassement de soi."

Un peu plus de 4000€

Céline et Gaëtan lancent donc "Bien dans ses baskets", une course à pied de 5 km avec six personnes de 20 à 30 ans en situation de handicap (tout handicap confondu), à savoir, Fabian, Coralie, Thibaut, Benjamin, Maximilien et Benoît, une personne à mobilité réduite qui sera en joëlette (fauteuil tout terrain adapté). "On parle souvent de course à pied avec une joëlette “pour” des personnes handicapées mais pas “avec”" , note l’ASBL. L’équipe s’entraîne une fois par semaine. "Tout le monde gravite autour de la joëlette pour la porter. Ça requiert de la coordination pour s’envoyer des signaux les uns les autres. De plus, ce défi répondait vraiment à une demande de nos participants."

Pour mener à bien le projet, Céline et Gaëtan ont développé des partenariats, notamment avec Twenty4you, fondation namuroise qui soutient des initiatives à dimension sociale. "Elle travaille avec la Fondation Roi Baudouin et la joëlette a pu être financée ainsi. On a reçu un peu plus de 4000 €, explique Céline. Ce qui nous a permis d’avoir en outre des baskets et des équipements de running (qu’on a obtenus aussi grâce à des dons). On voulait que ça reste gratuit pour nos participants."

Le «Rêve un peu fou» du championnat d’Europe

Le challengevise aussi à sensibiliser le public à la nécessité de donner à la personne handicapée une place égalitaire dans la société ainsi qu’une accessibilité à tous dans le sport, et de démystifier le handicap, surtout celui qui est invisible. "Celles et ceux dont on s’occupe chez Vis à Vis ont des codes sociaux ou culturels différents, des difficultés de langage ou d’écriture ou encore des problèmes d’ordre psychologique voire psychiatrique. Ils subissent une fracture sociale, expose Céline. Tout n’est pas toujours adapté pour eux/elles. Ils vont de secteur en secteur mais ne dépendent pas d’un seul."

Vis à Vis plaide pour que les personnes handicapées ne soient pas enfermées dans une case, avec pour finalité de casser les clichés. "Trop souvent, on a des représentations schématiques quant à leur visage ou à leur mobilité réduite, déplore-t-elle. On y ajoute aussi la notion d’assistanat, le fait de devoir décider pour elles. Or, notre philosophie est de collaborer avec la personne en la rendant actrice de nos projets afin qu’elle puisse se découvrir de nouvelles ressources et avoir confiance en elle.Organiser de telles actions collectives permet aussi de changer le regard, la vision sociétale."

Le but de l’équipe est de participer au Critérium international de la joëlette à Marche-en-Famenne en 2023. "D’ici là, on aimerait faire certains joggings de la Ville et on a le rêve un peu fou de participer au championnat d’Europe 2023 à Saint-Étienne, en France."

Pour les soutenir: page Facebook Bien dans ses baskets.