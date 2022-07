Rochefort, un an après les inondations: « Tout le monde a vécu cela comme une injustice »

Au kiosque de Jemelle, devant une Lhomme désormais presque à sec, on a inauguré une plaquette rappelant la hauteur du niveau des inondations de ce mois de juillet 2021. Second arrêt au Parc des Roches, où là aussi on a inauguré une plaque près de la piscine communale dont on espère qu’elle sera en état l’an prochain. Là, les eaux se sont arrêtées à 1,20m.

D’autres arrêts ont eu lieu au parc de l’Amicale et au centre-ville. Le bourgmestre ff. Julien Defaux a tenu à remercier tout le monde et a rappelé que trois semaines plus tôt, une tornade avait ravagé Laloux et Eprave, et que Villers-sur-Lesse, Han, Rochefort, Lessive et Jemelle étaient touchés ensuite. " Tout le monde a vécu cela comme une injustice , dit-il. Soutien, chaleur humaine et réconfort étaient au rendez-vous, ces jours-là. " Ces jours-là mais aussi les suivants, avec la donnerie, la préparation et la livraison des repas, les déblaiements, les tournées des bénévoles, les nombreuses réunions, etc.

"Il serait indécent, a ajouté Julien Defaux, de ne pas donner la parole à Corinne Mullens ." Avec beaucoup d’émotion, celle-ci évoqua ces jours où elle s’est consacrée corps et âme à aider les familles sinistrées, sans compter les heures. " On a craint qu’il y ait des victimes mais nous n’en avons heureusement pas connues. Il y a quand même eu un caractère chance, si on peut dire ."

Corinne Mullens évoqua des moments éprouvants et, notamment, quand il a fallu apposer sur des maisons des panneaux d’inhabitabilité. " Il reste du travail mais on n’oublie pas. "

Encore des bâtiments publics à remettre en état

Quelques chiffres à propos des inondations de juille 2021 dans l’entité de Rochefort: 1400 ménages ont été touchés et 400 maisons sont toujours en travaux. Quant aux bâtiments publics à réfectionner, on estime qu’ils coûteront aux environs de 800000€.

Ce sont les écoles de Rochefort et de Jemelle, le hall des sports de Jemelle et la Maison de jeunes.