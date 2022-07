Bouge: de sa passion naît une pension pour chats

Pour mener à bien son projet, elle a donc investi ses économies (environ 8000€) et a été épaulée par Je Crée Mon Job, une cellule d’accompagnement agréée par la Région wallonne.

Magali Miche a eu cette idée, ayant eu elle-même des difficultés à trouver un jour une pension pour ses trois chats. "L’un d’eux étant diabétique, je voulais une pension où ils étaient capables de faire des injections d’insuline matin et soir. J’en ai trouvé une à Havelange, Au Moulin d’Emeville. Elle était super mais il fallait faire les trajets." Magali est tombée sous le charme de cette pension et de ses propriétaires.En parallèle à son métier d’informaticienne et avec leur aide, elle donc a décidé de développer Passion Chats, en activité complémentaire. "J’aurai toujours au moins trois jours de télétravail par semaine. En cette période, je suis même à quatre. Je serai donc très souvent avec les chats, indique-t-elle. S i je suis au boulot et qu’un chat a besoin de soins sur le temps de midi par exemple, mon compagnon peut venir et je fais aussi régulièrement appel à une cat-sitteuse."

Pour ouvrir sa propre pension, elle dispose d’un agrément, comme le requiert le SPW Bien-être animal, avec une série de conditions à respecter. "Je suis en train de suivre une formation d’assistante en soins vétérinaires à l’école des Cadets.On apprend entre autres à cibler les urgences, comprendre le caractère des différents chats qu’on ne connaît pas pour bien communiquer avec eux."

La pension dispose de six box individuels.Chacun a été soigneusement peint et dispose d’une porte grillagée. Jusqu’à deux chats peuvent occuper un box. ©ÉdA-Vincent Lorent

Tarif: 15 € la nuit

Sa pension dispose de six box individuels séparés par des cloisons en fibre de bois.Chacun a été soigneusement peint et dispose d’une porte grillagée. "Un treillis est placé au-dessus pour ne pas qu’un chat aille dans le box de son voisin. Ils mesurent 3 m2 sur 2mètres de haut, On peut y accueillir un chat, ou deux s’ils sont de la même famille, car il faut qu’ils s’entendent bien, dit-elle. Il y a un arbre à chats avec deux cachettes et un coussin en hauteur par box ainsi que des petits jeux. Et bien sûr deux gamelles, pour l’eau et les croquettes."

L’idée de créer une pension individuelle plutôt que communautaire est aussi d’éviter les maladies. "Dans les communautaires, il peut y avoir un chat malade, mais lequel?Si un fait une poussée de coryza (grippe du chat), il risque de contaminer d’autres, souligne-t-elle. Pareil avec le sida du chat qui peut se transmettre par la salive, s’ils mangent dans la même gamelle. Des choses que je souhaite évidemment éviter."

Pour les propriétaires de chats qui n’ont pas la possibilité de demander à un voisin ou un proche de passer nourrir leur animal, Passion Chats peut donc être une solution. "Souvent, on demande à quelqu’un de venir pendant qu’on est en vacances car les chats sont très liés à leur territoire et indépendants. Mais mon but est d’assurer une présence 7j/7 pour qu’ils ne se sentent jamais seuls, poursuit-elle. C ette pension répond à une véritable demande pour pallier le manque d’offres dans le Namurois.Celles qui existent dans la région, sont très vite complètes."Une nuit chez Passion Chats coûte 15 € par félin. "S’il y a deux chats dans le même box, c’est 13,50 €pour le 2e" , précise Magali Miche, qui se réjouit de l’ouverture de Passion Chats, prévue ce 1er août.

Infos: page Facebook Passion Chats et www.passionchats.be