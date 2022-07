Les pieds dans le sable au Parc d'Épinal

Des concerts, des animations... et Peter Pan!

Sable fin, palmiers, bars, jeux, transats, livres, petite restauration: rien n'a été laissé au hasard, sur l'Esplanade de l'Hôtel de Ville. "Le concept reste fidèle à ce qu'il a été lors des trois premières éditions: un endroit de convivialité et de rencontre au cœur de la ville", indiquent les organisateurs. Mais ce n'est pas tout. "Dès votre arrivée, vous serez emmenés dans un décor dépaysant qui vous plongera dans le monde enchanté de 'Peter Pan' et du pays imaginaire. Les activités proposées seront nombreuses et gratuites."

Les festivités ont démarré ce jeudi 14 juillet, avec le concert du groupe Follow us. Et vendredi, a eu lieu une soirée karaoké animée par DJ Fly Sonorisation. Pour la suite, le programme s'annonce riche et varié. Ce samedi (ainsi que jeudi et samedi prochains), de 15h à 17h, les enfants auront droit à des animations autour du thème de "Peter Pan". À 20h, les fêtards se retrouveront sur la piste de danse pour une soirée progressive (des années 1960 à nos jours). Et ce dimanche, à 16h30, l'échevin du Tourisme Emmanuel Delsaute proposera une visite du patrimoine gembloutois et un grand jeu de piste pour les enfants, avant les concerts du soir.

La semaine prochaine, rendez-vous lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14h à 17h, pour une série d'activités proposées par Imagin'AMO. Mardi, à 17h30, la compagnie Clair de Plume présentera son spectacle pour enfants "Salazar et les 4 pierres magiques". À 22h, sera projeté en plein air le film "Aline" de Valérie Lemercier. Mercredi, à 18h30, le quatuor de saxophonistes All4sax sera présent pour une "animation déambulatoire", avant le grand bal du 21 juillet (un jour à l'avance) et le feu d'artifice, entre 20h et 23h. Deux concerts auront lieu jeudi et vendredi soir. Samedi, à 14h, les aînés se retrouveront pour des "Apéros Papote". À 16h30, la Fanfare Royale Sainte-Cécile de Rhisnes viendra rythmer cette journée festive, qui s'achèvera à 19h, avec une soirée électro. Enfin, "Gembloux-Plage" se clôturera le dimanche 24 juillet, avec l'animation "Jack le pirate et son rapace" et le concert jazzy "Swing U Soon", en fin d'après-midi.

Horaires: de 13h à 22h, en semaine et de 13h à minuit le week-end.

www.gembloux-plage.be / Facebook @GemblouxPlage