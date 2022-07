Ciney : les murs du monde exposés au centre culturel

Lors de la chute du Mur de Berlin en 1989, on comptait encore six murs physiques dans le monde. Aujourd’hui, il en existe… plus de soixante. Et leur nombre n’a pas fini de croître.

Outre le mur de Berlin, ce reportage photographique inédit et insolite témoigne de huit murs. Des cicatrices qui contredisent un monde prétendument globalisé et ouvert. Citons-les: la zone démilitarisée entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, la ligne verte qui coupe l’île de Chypre, les lignes de paix en Irlande du Nord, le mur de sable qui traverse le Sahara occidental du nord au sud ou encore, et sans doute la plus connue ces dernières années, la barrière construite entre les États-Unis et le Mexique.

Plus qu’une expo photo, c’est une occasion de soulever des questionnements. Elle a déjà sillonné la Wallonie et Bruxelles ces dernières années, amenant les différents lieux d’accueil à développer des projets citoyens autour de la thématique du vivre ensemble. Dans l’idée, toujours, qu’il est temps d’éveiller les consciences, de libérer la parole.

Un mur symbolique

Pour inciter les visiteurs à s’approprier la réflexion sur ces murs à Ciney, l’exposition propose de construire des briques à partir d’une feuille de papier A3 cartonnée. Le principe est simple: écrire des phrases ou dessiner tout ce qui évoque ces murs invisibles auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Ces préjugés qui empêchent d’avancer ou d’aller vers l’autre.

Toutes ces briques construites au fur et à mesure formeront un pan de mur en salle d’expo qui seront symboliquement brisées, lors de l’événement de clôture le vendredi 23 septembre en fin d’après-midi.