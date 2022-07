Ciney: des conditions strictes pour l'ex-petit-ami impulsif

Le tribunal correctionnel vient de rendre son jugement. Le prévenu est condamné à une peine de 12 mois et à une amende de 400 €. La peine est frappée d’un sursis probatoire de 5 ans. L’amende pour 3 ans. En cas de non-paiement, elle sera muée en 15 jours de prison. La jeune fille qui s’est constituée partie civile devant la Chambre du conseil n’a pas souhaité réclamer un dédommagement. En lieu et place, elle a tenu à expliquer sur ce que son ex lui a fait vivre.

Jaloux et possessif, il ne semble pas supporter que l’on mette à mal son statut de mâle. C’est bien simple. Lors de l’instruction d’audience, il conteste tout. Sauf la scène du 28 avril 2021. Là, il l’a attendue devant son école. Une fois sortie, elle n’a pas souhaité "qu’il fasse son cinéma devant l’école" . C’est dans une rue adjacente que la scène d’une rare violence s’est produite. Lui parle d’une claque, somme toute "méritée ", puisqu’elle l’avait trompée.

Les témoins, dont une amie, expliquent que la jeune fille a reçu plusieurs coups de poing et s’est retrouvée au sol. Elle ne doit son salut qu’à une automobiliste qui l’a prise dans sa voiture le temps que la police arrive. Le substitut Étienne Gaublomme a souligné, dans son réquisitoire, le profil inquiétant du prévenu. " Il minimise et n’a aucun remords ". L’expertise met en lumière son faible QI (72) et cette propension à boire et fumer. " Il est peu fiable et narcissique."

Le tribunal a suivi le substitut dans son réquisitoire. Le prévenu devra se soumettre à des conditions strictes afin de juguler ses addictions et sa violence. Et comme l’a demandé la victime, il ne devra plus jamais entrer en contact avec elle.