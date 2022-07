Yvoir: Belfius, c'est fini

44 minutes plus tard, réponse, tout ce qu’il y a d’officiel, du siège central qui, on s’en serait douté, explique que " la décision de fermer une agence n’est jamais prise à la légère. Elle résulte toujours d’une analyse approfondie. En effet, pour Belfius, les agences sont essentielles dans la relation entre le client et la banque. La décision de fermer l’agence d’Yvoir a été prise, après mûre réflexion."

Rien de bien original. La réponse continue: " Les activités de l’agence seront transférées vers l’agence Belfius de Dinant où les clients pourront trouver leur chargé de relation historique et, en plus, d’autres experts. au sein d’infrastructures modernes permettant de les recevoir dans des conditions de confort et de discrétion optimales. Les clients peuvent également choisir de transférer la gestion de leurs comptes à l’agence Belfius d’Assesse."

Communiqué classique, à la limite de la langue de bois, mais rien sur le passé de l’agence.

Une histoire de famille

Celle-ci s’est ouverte en 1963. Le doyen de l’époque, l’abbé Roger Woine, avait été contacté pour voir s’il ne connaissait pas quelqu’un qui pourrait assurer la gestion d’une agence du Crédit communal. Philippe Mahiat, qui avait été agent territorial au Congo et avait travaillé pendant trois ans chez Carpentier, gros marchand de beurre dans la région, a relevé le défi dans un petit local, face à l’île d’Yvoir.

En 1972, l’ancienne école des garçons, en face d’e l’église d’Yvoir, était à vendre. C’est à cet endroit que le Crédit communal s’est installé.

Philippe Mahiat est resté à sa tête jusqu’en 1991. Il a cédé le flambeau à son beau-fils Denis Rase, qui a géré l’agence avec son épouse Anne jusqu’au 31 décembre 2015. Ils ont connu le passage du Crédit communal à Dexia en 1996 et à Belfius en 2012.

Dès le 20 octobre, la banque fermera donc ses portes, laissant de nombreux clients en question.

Le conseil communal d’Yvoir a bien voté, à l’unanimité, une motion de soutien pour le maintien de l’agence, à Yvoir. Peine malheureusement perdue.

Avec la fermeture, il y a quelques années, de la banque BNP Paribas Fortis et celle de Belfius annoncée pour octobre, il ne reste, en fait, que la banque de la Poste accessible au public.

Batopin, qui regroupe les quatre grandes banques CBC, Belfius, ING et BNP Paribas Fortis, a décidé de placer un distributeur de billets sur le bâtiment de l’ancienne gare à Spontin. Comme les locaux appartiennent à la Commune, c’est la Région qui a accordé le permis, cette semaine. Le distributeur pourrait donc être placé dans les prochains mois. Le même système pourrait également être mis en place à Anhée, mais cela suffira-t-il à satisfaire la clientèle? Pas sûr.