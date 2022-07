En 2022, faire ses courses sur l’internet est devenu banal. Souvent, les produits commandés en ligne sont livrés à domicile. Ces livraisons requièrent des conditionnements pas très bons pour la planète. En effet, les produits doivent d’abord mis dans un contenant primaire, comme un sac, mais aussi emballés pour le transport. Pour faciliter celui-ci, la plupart des articles sont donc déposés dans des caisses en carton.

Un problème que Sylvie Michel, fondatrice de la société gembloutoise Graine de Malice, a voulu résoudre. " Le commerce en ligne explose, ça ne s’annulera pas et ça produit énormément de déchets. Nous ne pouvons pas l’arrêter, mais bien l’améliorer ", dit la créatrice de la Flexbox.

1. Qu’est-ce que la Flexbox ? La Flexbox est une caisse faite de plusieurs matériaux récupérés: des bâches d’affiche publicitaires et du plastique recyclé qui peut provenir de panneaux d’agence immobilière. Elle est réalisée à la main, par des entreprises belges de travail adapté.

2. Quels sont les objectifs? " Les objectifs sont nombreux. Je dirais qu’il y a une triple visée: remplacer le carton, créer des emballages consignés et réutilisables, diminuer les transports routiers " décrit Sylvie. En effet, les commerçants utilisant des bacs plutôt que des caisses, pour limiter leur impact environnemental, doivent effectuer les livraisons eux-mêmes. Les grands transporteurs ne prennent pas en charge ce genre d’emballage. Avec la Flexbox, " nous leur permettons d’utiliser la caisse pour que les transporteurs, comme Bpost, qui passent tous les jours dans les rues, la livrent pour eux ".

3. La Flexbox est-elle vraiment plus écologique? Le mari de Sylvie, Rudi, a répondu à cette question. " Nous avons analysé le produit avec des normes ISO et nous avons comparé l’ensemble de la vie d’une caisse en carton classique et de la nôtre, de l’origine jusqu’à leurs fins de vie, en passant par l’utilisation, le lavage et le transport. Au final, la Flexbox produira 30 fois moins de CO2qu’une caisse normale, à chaque utilisation. Quant à l’impact général global, il est 100 fois meilleur, à chaque utilisation aussi. " Le couple explique que cela aidera grandement à diminuer les déchets mais aussi à économiser. " Elle coute moins cher qu’une caisse en carton. Depuis l’inflation, le prix du carton varie entre 0,5 et 2,60 €. Seulement 3% des caisses en cartons sont utilisées en 2efois. Une fortune jetée à la poubelle, littéralement! Ici, nous avons calculé et la Flexbox devrait pouvoir servir au moins 100 fois, " compare Rudi. Sans oublier que cette caisse permettra aussi aux clients de rapporter les consignes des produits utilisés, telles que des bouteilles. " Nous renvoyons les déchets à ceux qui les donnent ", plaisantent-ils. Pour eux, l’impact environnemental de cette caisse sera 100% positif.

4. Comment ça fonctionne? Le concept est simple: utiliser une boîte recyclable mais surtout réutilisable. " Le commerçant loue des caisses. Il les utilise ensuite pour livrer ses clients. Ces derniers renvoient la caisse à Graine de Malice, en retournant l’étiquette. Grâce au code-barre à l’intérieur, nous savons d’où la Flexbox provient. Après, elle est nettoyée et remise dans le circuit, " explique Sylvie.

5. Combien ça va couter? Pour l’instant, ils n’ont pas une réponse fixe. " Nous pensons fixer le prix à 1,50 € " par utilisation et par caisse. Pour la conceptrice, la caisse reviendra à 25 €-30 € de production. " Le cout est limité vu que les produits sont recyclés, mais la main-d’œuvre représente 95% de ces derniers. Autrement dit, la caisse devrait être utilisée 25 fois en moyenne pour être rentable ."

Des essais avec un drap de lit

C’est sur le terrain qu’est venue l’idée de la Flexbox à Sylvie. Directrice d’une autre société, KissPlanet, elle devait parfois utiliser des boites en carton pour envoyer ses commandes. Elle a donc commencé à réfléchir à une solution alternative.

Si Sylvie a d’abord utilisé des enveloppes en tissus, elle a vite remarqué que pour les grosses commandes, la taille était limitée. D’abord avec un modèle en carton et puis avec un drap de lit, elle a réussi à créer sa caisse écologique, la FlexBox.