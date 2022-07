Années atypiques en raison de la pandémie

Au cours de l’exercice 2021, 355 personnes ont bénéficié d’une aide financière auprès du CPAS. L’année précédente, il y en avait eu 378. Le nombre de bénéficiaires du RIS (Revenu d’intégration sociale) a également diminué l’an dernier. Au 31 décembre, on comptait 57 dossiers contre 90 un an plus tôt. Comme l’a souligné la présidente, il s’agit d’une photographie à un moment donné.

En 2021, 16998 repas ont été distribués soit 1416 repas par mois. Il s’agit du nombre de repas le plus bas depuis 2018. Pour 2022, les chiffres repartent à la hausse avec une moyenne actuelle de 1550 repas par mois.

En raison de la crise sanitaire, la maison communautaire n’a fonctionné que durant deux mois l’an dernier mais les bénéficiaires n’ont pas été oubliés pour autant puisqu’ils ont été contactés par téléphone pour prendre de leurs nouvelles.

Au niveau comptable, plusieurs recettes sont en légère diminution. On constate également une légère baisse des dépenses de personnel, une stabilité au niveau des dépenses de fonctionnement qui est le signe de la bonne gestion de tout un chacun ainsi qu’une diminution des dépenses de transfert de 5,75%.

Remettre les gens sur le marché de l’emploi

" La charge des articles 60 augmente de 33000€, signe de la volonté de remettre, à tout le moins de tenter, les gens sur le marché de l’emploi. À ce jour, nous avons trois articles 60 en place et pouvons nous féliciter qu’au terme de l’un de ces articles, une personne a été engagée " commente Magali Bihain.

Au 31 décembre, le fonds de réserve à l’ordinaire était de 253482 € et à l’extraordinaire de 144439 €.

Les conclusions de la receveuse, excusée, sont plus que positives: " La situation financière de 2021 est équilibrée. Le résultat à l’exercice propre se déprécie de 6932,52 € mais tout en restant largement positif. L’année 2021, comme l’année 2020, peut être qualifiée d’atypique en raison de la pandémie. Un certain recul sera nécessaire pour estimer les suites de cette période pour le CPAS et les bénéficiaires. 2022 ne nous offrira toutefois pas le recul nécessaire en raison de l’inflation et de la crise du pouvoir d’achat des bénéficiaires. La charge salariale est maîtrisée et les dépenses de fonctionnement sont très contrôlées. La charge des RIS est en baisse de 111000€ et celle liée aux articles 60 est en hausse de 33000€, signe que la mission d’insertion est une priorité ".

Ce compte sera approuvé à l’unanimité ainsi que les modifications budgétaires qui en découlent.