À Ohey, l'O-Zone est à vendre: "Une page qui se tourne"

Pendant plus de dix années, les soirées s’y sont succédé puis, durant environ trois ans, l’O-Zone a été loué à Éric Meylemans et son épouse pour devenir un club libertin baptisé l’Ozé-Club. Celui-ci a toutefois lui aussi fermé, en 2019.

Aujourd’hui, les deux hommes sont en litige. Àla suite d’une décision de justiceremontant à juin dernier, la SPRL La Sapinière de Marc Ronveaux doit verser des indemnités à hauteur de 225000 € à la société du patron de l’ancien club libertin (voir notre édition du 16/06/22). Mais le propriétaire ne compte pas se laisser faire et a interjeté un pourvoi en cassation. "En attendant, la somme est gelée" , précise-t-il.

Après le club libertin, Marc Ronveaux avait tout remis en état et transformé le lieu pour refaire de l’O-Zone un bar à cocktails dansant en février 2020. "Durant les travaux, nous avions mis en place Loca-Ohey, via lequel nous louions du mobilier pour l’horeca, un peu de sonorisation, etc, pendant quelques mois" , explique Marc Ronveaux. Mais le coronavirus est passé par là. La crise du Covid et ses confinements ont été le coup de grâce pour le propriétaire, mettant à mal son activité événementielle. Avant d’être endetté, Marc Ronveaux a donc décidé de vendre l’O-Zone, préférant se concentrer à 100% sur son deuxième établissementsitué à Huy: le dancing du Moulin de Solières.

«Spacieux et bien situé»

Marc Ronveaux ne tarit pas d’éloges sur le bâtiment qu’il vend. "Il est hyper bien situé car environ 7000 véhicules passent quotidiennement à cet endroit (sur la N921 entre Ciney et Andenne) et il bénéficie d’un grand parking ainsi que d’une terrasse, indique-t-il. On a environ un hectare de terrain, bâtiment de 800 m2 compris, et il n’y a pas de voisin."

D’après lui, les possibilités sont multiples: "l’endroit peut être utilisé pour un bar ou toute autre activité horeca ou encore pour y organiser des fêtes et mariages. Il peut être transformé en appartements ou en bureaux. Une entreprise agricole pourrait aussi l’acquérir puisqu’on est en partie sur un terrain agricole."

Marc Ronveaux ne passe pas par une agence pour vendre son bien. Il publie notamment son annonce via les réseaux sociaux et vu tous les avantages qu’il met en avant, il estime qu’il se vendra assez rapidement.Le prix sera négocié en fonction de plusieurs éléments "Cela dépend si le futur acquéreur reprend la société La Sapinière ou pas (je précise qu’elle est saine), s’il reprend juste le bâtiment ou aussi le matériel, la sonorisation, les infrastructures à l’intérieur, les chapiteaux, etc...ou si on vend tout séparément. Ce sera à l’appréciation de l’acheteur" , précise-t-il. Offre à faire à partir de 600000 €.

En attendant la fermeture définitive le samedi 10 septembre, Marc Ronveaux convie la clientèle à venir profiter des dernières soirées les 16 et 30juillet, 20 août et 3 septembre.