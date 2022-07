Aux alentours de 22h, il se rend une première fois au night shop situé en bord de Meuse. Et puis, il revient 1h30 plus tard. C’est là que la vendeuse est la cible d’un véritable massacre. Sans motif apparent. Le tribunal de Dinant vient de rendre son jugement. En état de récidive, le trentenaire écope de 12 ans de prison.

Entendu en juin dernier, il n’est pas en mesure d’expliquer ce que le ministère public qualifie de "véritable scène de guerre de 3 minutes". L’homme éclate une bouteille sur l’arrière de la tête de la jeune fille et lui porte 26 coups de poing, de pied et de genou non sans pratiquer des manœuvres de strangulation. Victime d’un acharnement sans nom, elle s’est retrouvée en incapacité de travail pendant plus de quatre mois. Quant au butin, on parle de quelque 500 €. La jeune fille de 22 ans mais aussi la société se sont constituées parties civiles.

L’homme doit répondre de vol avec violence, commis de nuit avec ce qui s’apparente à une arme et tentative d’extorsion. Le prévenu, en détention, n’en est pas à son coup d’essai. On ne compte pas moins de sept condamnations en correctionnelle pour des faits de vols, vols avec violence, coups et blessures. La dernière condamnation a été prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles: 30 mois avec sursis de 4 ans pour vol avec violence.

Alcool et drogue

Lors de l’instruction d’audience, le prévenu a déclaré avoir consommé de la drogue et de l’alcool avec son ami. C’est d’ailleurs pour reprendre de l’alcool qu’il retourne au magasin. La suite est malheureusement connue. Au tribunal (où siègent trois juges), il explique "n’avoir rien prémédité" . Il déclare ne pas savoir pourquoi il est passé à l’acte. Un acte incompréhensible qui, pour la vendeuse, se solde par 5000 € de dommage à titre provisionnel, une expertise mais aussi et surtout un énorme traumatisme. La société obtient 851 €.

Dans son réquisitoire, le parquet avait demandé 20 ans de prison pour des faits qui auraient pu se muer en homicide et passer devant un jury d’assises. Le tribunal en prononce douze. Une peine à laquelle s’ajoutent les précédentes dont le sursis n’est plus de mise, vu l’état de récidive.