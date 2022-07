Il a été interpelé rue Godefroid avec 15 grammes de résine de cannabis conditionnés dans 12 pacsons et 210 euros. Questionné par le tribunal, il affirme qu’il consommait et dépannait à l’occasion des amis, mais nie la prévention de vente de cannabis. Les enquêteurs ont pourtant retrouvé des coordonnées de clients dans son téléphone et une photo sur laquelle il tient une pilule d’ecstasy en main.

Le parquet de Namur requiert à son encontre une peine de 30 mois de prison et 1000 euros d’amende. Le prévenu se trouve en état de récidive légale.

Me Delhez plaide une peine de probation autonome pour son client. "Il a tout au plus réalisé 15 transactions, sur une période infractionnelle qu’il convient de ramener à 7 ou 8 mois au lieu de 2 ans et demi."

Jugement le 8 septembre.