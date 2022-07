Namur: séduction et sexualité autour d'un jeu de cartes

Dès 11h, par groupe de 2 à 6 joueurs, les participants étaient invités à s’immerger, via le jeu de cartes SéduQ, dans une relation amoureuse. Mais surtout, à prendre les décisions adéquates que celle-ci implique. " Par exemple, lorsque deux personnages sont face au cinéma, ils doivent choisir entre un film d’horreur ou romantique. Ce qui nécessite des choix, dont certains vous font perdre la partie lorsqu’il n’y a plus de consentement mutuel , détaille Thomas Vandercam, animateur. En suivant la situation par rapport à des protagonistes fictifs, il y a alors moins de malaise pour aborder un sujet tel que la séduction. "

Durant plus d’une heure de débats, les joueurs ont donc pu s’instruire, à partir de situations concrètes, sur des thématiques peu abordées dans l’enseignement classique. Le tout sous un format ludique qui n’a pas laissé indifférente Salomé, une des participantes. " Le jeu était très sympathique et nous avons été bien accueillis , reconnaît-elle. J’ai particulièrement apprécié de pouvoir parler sans gêne à certains sujets au fil de différentes situations. Nous nous sommes bien amusés tous ensemble. " De quoi lui faire oublier sa réticence initiale à l’idée d’intégrer cette activité pour le moins atypique.

Briser des tabous

Lieu d’accueil, d’écoute et d’information, le centre de planning familial Le Blé en Herbe organise, durant toute l’année scolaire, plusieurs activités autour de l’Evras (NDLR: Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle). À cet effet, l’ensemble des prestataires de l’ASBL disposent d’un label EVRAS en jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Gage de la qualité nécessaire de l’encadrement. " Notre objectif consiste à accompagner des jeunes ou moins jeunes sur des questions difficiles à aborder avec quelqu’un ", souligne l’assistant social Thomas Vandercam. Parce qu’une vie sexuelle et sentimentale satisfaisante s’avère aussi indispensable à l’équilibre personnel de tout citoyen!