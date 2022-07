Dinant: nouvelle procédure pour le maintien de l’exploitation de kayaks sur la Lesse

"Nous n’en sommes qu’à la première étape avant de lancer l’étude d’incidences" , indique Olivier Pitance qui estime que les choses pourront aller vite. Pour rappel, c’est justement en constatant des manquements dans la précédente étude d’incidences que le Conseil d’État a motivé sa décision d’annuler l’arrêté ministériel de 2017. L’enjeu est donc de taille. Le patron de Dinant Évasion en est conscient. Il planche d’ailleurs sur le sujet de longue date. "Cela fait quatre ans, que nous avons commencé une étude de suivi biologique dans la zone. Celle-ci est menée par un organisme agréé par la Région wallonne en collaboration avec cette dernière. Je ne participe à rien" , précise celui qui se contente de financer. Les données collectées serviront à enrichir l’étude d’incidences. Et sur base des premiers résultats, Olivier Pitance ne se dit pas inquiet pour la suite. "Il y avait neuf espèces à étudier , commence-t-il. Pour huit d’entre elles, les résultats sont favorables. Pour la neuvième, il faut encore affiner." Et d’ajouter: "Nous vivons dans la Vallée et grâce à la nature. Nous n’avons pas intérêt à tout casser."

Des conditions possibles

Si Olivier Pitance affirme ne pas avoir l’ambition d’augmenter le nombre de kayaks sur la Lesse, il se dit également prêt à accepter les conditions qui pourraient lui être imposées… "Nous en avons déjà. Nous les respectons […] Et oui, certaines choses pourraient être améliorées, je n’ai rien contre."

Pour autant, le patron de Dinant Évasion est loin de faire l’unanimité. D’ailleurs, c’est suite à l’introduction d’un recours par diverses associations, notamment de préservation de la nature, que le Conseil d’État a été amené à rendre une décision. "Des irréductibles qui veulent la nature pour eux et pas pour les autres utilisateurs. Des gens qui amènent des arguments qui ne reposent sur rien, si ce n’est leur sensibilité." , selon Olivier Pitance. Ambiance.

Des griefs persistent

Parmi les associations qui scruteront de près cette nouvelle procédure: Lesse Nature et Patrimoine. Pour son président, Georges Hoyos, les craintes d’hier persistent. "Finalement, il va demander la même chose que ce qui a été annulé par le Conseil d’État…" Le président de l’ASBL relève que si la plus haute instance s’est appuyée sur les lacunes dans l’étude d’incidences pour motiver sa décision, celle-ci ne s’est pas prononcée sur les autres griefs exprimés.

Parmi différents problèmes, Georges Hoyos pointe notamment le manque de zones où les touristes peuvent s’arrêter lors de la descente de la Lesse. "Il n’y en a que deux en 11 kilomètres, et une seule munie d’une toilette. Les gens s’arrêtent n’importe où, ce qui est nuisible au lit de la rivière et aux berges" , dit-il. De plus, l’homme affirme qu’il n’est pas rare de voir des kayakistes marcher dans la rivière pour tirer leur embarcation lorsque le tirant d’eau est trop faible… Bref, il sera important de prendre en considération tous les aspects environnementaux. "Quoi qu’il arrive, il faut attendre les résultats de l’étude d’incidences" , affirme Georges Hoyos. Mais comme d’autres, le président de l’ASBL Lesse Nature et Patrimoine, précise qu’il n’a pas l’ambition de faire stopper net l’exploitation des kayaks sur la Lesse. "Aujourd’hui, je pense qu’il faut explorer d’autres modèles. Il faut réfléchir à comment permettre aux gens de découvrir la région dans des conditions respectueuses de l’environnement. Il en va de son avenir économique et touristique."